Как решается квартирный вопрос молодых специалистов в Гомельской области 

14 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Как молодые специалисты в Гомельской области обеспечены жильем, рассказала председатель комитета идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Татьяна Кручко на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.
По информации горрайисполкомов, на 11 сентября в Гомельскую область прибыли 5697 молодых специалистов. "Из них 1713 - после окончания учреждений высшего образования, 3984 - учреждений среднего специального, профессионально-технического образования. В том числе 739 человек прибыли по целевым договорам", - конкретизировала Татьяна Кручко.
По ее словам, в регионе проанализировали, как молодые специалисты обеспечены жильем, а также условия их проживания. "Порядка 60% молодых специалистов проживают у родителей и родственников. Почти 20% получили жилье от организаций - это 1128 человек. Из них 313 - арендное жилье. 4,1% молодых специалистов выплачивается полностью или частично компенсация за съем жилья. 8% снимают жилье за счет собственных средств. Без малого 5% имеют собственное жилье. Почти столько же проживают в другом населенном пункте, где у них собственное жилье. Менее процента проживают в другом населенном пункте и там снимают жилье", - рассказала председатель комитета.
Татьяна Кручко добавила: вопрос о предоставлении жилья на сегодня находится на рассмотрении в отношении 194 человек. Отказался от предоставления жилья 361 человек.
"464 молодым специалистам обеспечивается подвоз до места работы. 132 человека добираются до работы самостоятельно", - отметила председатель комитета.
"Отдельное внимание уделяется информированию молодых специалистов о возможностях улучшения жилищных условий и приобретения собственного жилья, имеющихся льготах и преференциях. При приеме на работу, на встречах с руководством организаций, горрайисполкомов раздаются памятки", - сделала акцент Татьяна Кручко.
В районах области обследовали и условия проживания молодых специалистов, которым было выдано арендное жилье или комната в общежитии, подчеркнула она.
Ежегодно в регионе для изучения степени информированности молодых специалистов о правах и обязанностях, удовлетворенности условиями труда и быта до 1 октября проводят анкетирование.
Для оперативного реагирования на проблемные вопросы молодых специалистов Гомельский облисполком запустил чат-бот "Молодые специалисты Гомельщины". "Анализ тематики обращений показал, что наиболее актуальные вопросы - это арендное жилье, выплаты единовременной денежной помощи, условия труда и график работы", - уточнила Татьяна Кручко.
"Работа по изучению качества мер по закреплению молодых специалистов будет продолжена и в дальнейшем", - заверила председатель комитета.-0-
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14 сентября 2026, 19:14
Как решается квартирный вопрос молодых специалистов в Гомельской области
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