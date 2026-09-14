Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 14 сентября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:29 Забеги в дикой пуще и рыцари в Мстиславле: чем региональные фестивали привлекают гостей  Общество
19:14 Как решается квартирный вопрос молодых специалистов в Гомельской области  Регионы
18:58 Нацбанк отмечает тенденцию к росту сбережений белорусов в национальной валюте  Экономика
18:49 На паркете и в небе. Как Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам создает чемпионов и меняет судьбы  Общество
18:45 Налоговые органы проанализировали работу перевозчиков такси. Какие выявлены нарушения?  Общество
18:41 Трамп: Россия и Украина согласились не наносить удары по энергообъектам друг друга  В мире
18:38 В АТЦ СНГ высоко оценивают роль Беларуси в сфере борьбы с терроризмом  Общество
18:35 Очень люблю "Белую Вежу", каждый раз как к себе приезжаю - актер из Азербайджана  Культура
18:28 От томатов до моченого чеснока. В Минске открылись площадки по продаже сельскохозяйственной продукции  Регионы
18:23 Самому юному читателю Национальной библиотеки - 12 лет, самому почтенному - 92 года  Общество
18:21 Символ преемственности поколений. Более 130 активистов пополнили ряды общественных организаций в Минске  Общество
18:15 Серия презентаций и переговоров: как прошли инвестиционные дни Беларуси в ОАЭ  Экономика
18:09 В Беларуси с 15 сентября вырастут цены на скупаемые у населения драгметаллы  Экономика
18:06 Беларусь и Грузия намерены активизировать сотрудничество в сфере спорта  Политика
18:06 Мужчина пытался незаконно ввезти в Беларусь валюту в упаковке с салфетками  Общество
18:04 Еврокомиссия призвала Украину реформировать Генпрокуратуру на фоне коррупционного скандала  В мире
17:54 Беларусь и Швейцария обсудили перспективы активизации двусторонних связей  Политика
17:48 Черкашина возглавила национальную команду по художественной гимнастике Спорт
17:46 Лукашенко подписал указ об официальных геральдических символах Службы безопасности Президента Президент
17:41 От ИИ до интеграционных платформ. Какие новые мероприятия включены в госпрограмму "Цифровая Беларусь"  Общество
17:33 Запасы на минимуме, цены на максимуме. Что происходит с газом в Европе? В мире
17:26 Узбекско-белорусский межпарламентский форум пройдет 29-30 сентября в Хиве  Экономика
17:22 Полковник милиции Максим Суббота освобожден от должности начальника УВД Витебского облисполкома Президент
17:22 В Беларуси есть все необходимое для диагностики клещевого вируса ALTNV - Республиканский центр гигиены Общество
17:13 Эпидемиологи предупредили белорусов о циркуляции трех вирусов одновременно Общество
17:09 Открылся прием заявок на конкурс белорусских стартап-проектов в сфере энергетики и экологии  Экономика
17:07 Умерла советская звезда балета Лилия Сабитова  В мире
17:01 Третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года Президент
17:00 Белорусскую экспозицию представили на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени  Экономика
16:56 МЖКХ предложило сообщать о проблемах при подготовке к отопительному периоду Общество
Все новости
Все новости

Как решается квартирный вопрос молодых специалистов в Гомельской области 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
14 сентября 2026, 19:14

Как решается квартирный вопрос молодых специалистов в Гомельской области 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Молодежная политика Беларуси"
Символ преемственности поколений. Более 130 активистов пополнили ряды общественных организаций в Минске 
"Такие встречи увлекательны". Учащиеся Кобринского политехнического колледжа присоединились к акции "Беларусь адзіная"
14 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Как молодые специалисты в Гомельской области обеспечены жильем, рассказала председатель комитета идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Татьяна Кручко на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации горрайисполкомов, на 11 сентября в Гомельскую область прибыли 5697 молодых специалистов. "Из них 1713 - после окончания учреждений высшего образования, 3984 - учреждений среднего специального, профессионально-технического образования. В том числе 739 человек прибыли по целевым договорам", - конкретизировала Татьяна Кручко. 

По ее словам, в регионе проанализировали, как молодые специалисты обеспечены жильем, а также условия их проживания. "Порядка 60% молодых специалистов проживают у родителей и родственников. Почти 20% получили жилье от организаций - это 1128 человек. Из них 313 - арендное жилье. 4,1% молодых специалистов выплачивается полностью или частично компенсация за съем жилья. 8% снимают жилье за счет собственных средств. Без малого 5% имеют собственное жилье. Почти столько же проживают в другом населенном пункте, где у них собственное жилье. Менее процента проживают в другом населенном пункте и там снимают жилье", - рассказала председатель комитета.

Татьяна Кручко добавила: вопрос о предоставлении жилья на сегодня находится на рассмотрении в отношении 194 человек. Отказался от предоставления жилья 361 человек. 

"464 молодым специалистам обеспечивается подвоз до места работы. 132 человека добираются до работы самостоятельно", - отметила председатель комитета. 

"Отдельное внимание уделяется информированию молодых специалистов о возможностях улучшения жилищных условий и приобретения собственного жилья, имеющихся льготах и преференциях. При приеме на работу, на встречах с руководством организаций, горрайисполкомов раздаются памятки", - сделала акцент Татьяна Кручко. 

В районах области обследовали и условия проживания молодых специалистов, которым было выдано арендное жилье или комната в общежитии, подчеркнула она. 

Ежегодно в регионе для изучения степени информированности молодых специалистов о правах и обязанностях, удовлетворенности условиями труда и быта до 1 октября проводят анкетирование.

Для оперативного реагирования на проблемные вопросы молодых специалистов Гомельский облисполком запустил чат-бот "Молодые специалисты Гомельщины". "Анализ тематики обращений показал, что наиболее актуальные вопросы - это арендное жилье, выплаты единовременной денежной помощи, условия труда и график работы", - уточнила Татьяна Кручко. 

"Работа по изучению качества мер по закреплению молодых специалистов будет продолжена и в дальнейшем", - заверила председатель комитета.-0- 
Теги
Гомельская область жилищная политика молодежь
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Пьяный водитель без прав разогнался до 202 км/ч. Дело о смертельном ДТП в Ивьевском районе направлено в суд 
От томатов до моченого чеснока. В Минске открылись площадки по продаже сельскохозяйственной продукции 
Фото из архива На строительство жилья в Минске с начала года направлено более 500 многодетных семей
Фото из архива Мужчина под предлогом изготовления мебели обманул более 40 клиентов на 135 тыс. рублей
Фото из архива В Минске задержаны продавец и покупатель гашиша при очередной "сделке"
Фото из архива Делегация официальных и деловых кругов Брестской области посетит Вьетнам
  • Главная
  • Как решается квартирный вопрос молодых специалистов в Гомельской области 
    • Главное
    Третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года
    Лукашенко в преддверии Дня народного единства вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер
    Проверка боеготовности ВС продолжается в одном из танковых батальонов 19-й отдельной гвардейской мехбригады
    Автомобиль, готовый к белорусским дорогам: почему выбирают HAVAL
    Топ-новости
    Лукашенко: белорусы сегодня - единая нация и сами принимают решения о будущем страны
    Лукашенко подписал указ об официальных геральдических символах Службы безопасности Президента
    Книги о Великой Отечественной войне и геноциде белорусского народа передали в Нижегородскую библиотеку
    Соцгарантии и борьба с теневой занятостью: в Беларуси планируют скорректировать законы по вопросам трудовых отношений
    Запасы на минимуме, цены на максимуме. Что происходит с газом в Европе?
    МЖКХ предложило сообщать о проблемах при подготовке к отопительному периоду
    "Как одна большая семья". Участники акции "Беларусь адзіная" про День народного единства
    На паркете и в небе. Как Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам создает чемпионов и меняет судьбы 
    Бизнес с видом и террасой: выгодное предложение в комплексе "Минск-Мир" 
    От ИИ до интеграционных платформ. Какие новые мероприятия включены в госпрограмму "Цифровая Беларусь" 
    МИД Беларуси и Зимбабве обсудили взаимодействие на международных площадках и наращивание торговли
    "Единство начинается с каждого из нас". В Кричеве молодежь обсудила ценности праздника на акции "Беларусь адзіная"
    "Встреча стала настоящим мотиватором". Первой гостьей проекта "Жанчына.by" в ГрГУ стала Ольга Чуприс
    Узбекско-белорусский межпарламентский форум пройдет 29-30 сентября в Хиве 
    Эпидемиологи предупредили белорусов о циркуляции трех вирусов одновременно
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме"  Проект "Страна говорит"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.