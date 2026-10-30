Как развиваются районы Припятского Полесья Гомельской области, рассказали в облисполкоме

30 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Какие проекты по развитию районов Припятского Полесья Гомельской области уже удалось воплотить в жизнь, рассказал председатель комитета экономики облисполкома Михаил Акунец на заседании облисполкома, где рассмотрели итоги социально-экономического развития юго-восточного региона в январе - сентябре и реализацию программы социально-экономического развития области на текущее пятилетие, передает корреспондент БЕЛТА.
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Михаил Акунец подчеркнул, что одним из направлений реализации приоритета "Сильные регионы" программы соцэкономразвития в Гомельской области является развитие пяти районов Припятского Полесья. "В нынешнем году реализуется 144 мероприятия. Уже завершены 36 мероприятий", - уточнил руководитель.
Он привел конкретные примеры. "В Калинковичском районе построена молочно-товарная ферма в СПК "Дружба-Автюки". В Ельском районе приобретена заготовительная техника. В Ельском, Калинковичском, Лельчицком и Петриковском районах для обслуживания населения на маршрутах регулярного сообщения приобретены автобусы. В Житковичском районе модернизировано здание главного лечебного корпуса больницы. В Петриковском районе построен торговый объект", - рассказал Михаил Акунец.
При комплексном благоустройстве к подготовке к областному фестивалю-ярмарке "Дажынкi-2026" в Калинковичах реализовали масштабный комплекс по развитию социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры.
"Как результат - положительная динамика отмечается по всем показателям, которые свидетельствуют об эффективности принимаемых мер. Второй год кряду растут заработная плата, производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, инвестиции в основной капитал", - подытожил председатель комитета.-0-