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Новости
17:27
Европа - наш общий дом. Готовы ли европейцы навести в нем порядок?
В мире
17:20
Чем опасны энергетики для подростков, рассказала врач-гигиенист
Общество
17:01
Первую учебно-производственную мастерскую открыли на стеклозаводе в Гродно
Регионы
16:57
На встрече лидеров Китая, России и США будут обсуждаться вопросы глобального мира - МИД КНР
В мире
16:53
"Белпочта" расширяет сотрудничество с Китаем в сфере логистики
Общество
16:45
Кроссоверы наступают: какие модели завоевали белорусский авторынок и почему седаны теряют позиции
Общество
16:45
"Заказы уже поступают". Какие результаты приносит знакомство российских туроператоров с Гродненщиной
Регионы
16:34
В Витебской области планируют ввести 107 тыс. кв.м арендного жилья в следующем году
Регионы
16:33
Беларусь нарастила экспорт продовольствия в Еврейскую автономную область России
Экономика
16:32
"Мозырьсоль" намерена нарастить объемы производства
Регионы
16:27
Французские полицейские протестуют у Елисейского дворца
В мире
16:16
В Литве тушили пожар в одном из блоков Игналинской АЭС
В мире
16:14
Фиктивный тренер полтора года получал зарплату в футбольном клубе Минской области
Регионы
16:11
Меч каролингского типа изъяли у минчанина при досмотре в метро
Регионы
16:06
Мобильное приложение для регистрации в очереди на границе запустили в Беларуси
Общество
15:57
В Британии счета за газ и электричество могут вырасти на 26%
В мире
15:57
Почему отказаться от вейпов сложнее, чем от сигарет, рассказал психиатр-нарколог
Общество
15:55
"В поисках утраченного. Возвращение". Более 200 редких артефактов переданы в музей и библиотеку в Гродно
Регионы
15:43
Как промышленные предприятия поддерживают аграриев Могилевской области?
Регионы
15:32
Каранкевич: Беларусь может стать надежным партнером Алжира в различных отраслях
Экономика
15:30
Беларусь и ОАЭ намерены расширить сотрудничество в сфере безопасности и подготовки кадров
Общество
15:24
Самолет из Минеральных Вод сел в Анталье после сообщения о бомбе на борту
В мире
15:21
Много премьер, новые награды: чем удивит фестиваль современной хореографии в Витебске
Афиша
15:13