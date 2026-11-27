"Самое главное для эффективной работы - коллектив. Нам удается не терять людей. На место тех, кто уходит на пенсию, приходит молодежь", - отметил Эдуард Гаврилкович.





Кроме местных жителей "Гранит" дает работу жителям Житковичского района, Лунинца. Приезжают на работу в Микашевичи и из Пинска, других городов.





Предприятие сотрудничает с вузами, колледжами, заключает договоры со студентами, а после выпуска гарантирует трудоустройство. Предоставляет сотрудникам социальный пакет, возможности для профессионального роста, выделяет путевки в санаторий.





Проводятся Дни открытых дверей, экскурсии для школьников, чтобы показать изнутри, как устроен процесс добычи и переработки камня.





Также предприятие вносит вклад в благоустройство города, наряду с местной властью поддерживает проекты гражданских инициатив. Строится жилье для специалистов - построено два жилых дома, будет строиться третий. В том числе там будут запроектированы трехкомнатные квартиры для семей с детьми.-0-

27 ноября, Микашевичи /Корр. БЕЛТА/. Что делает РУПП "Гранит" для того, чтобы работники оставались на предприятии, рассказал журналистам во время пресс-тура генеральный директор предприятия, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Эдуард Гаврилкович, передает корреспондент БЕЛТА.