"Самое главное для эффективной работы - коллектив. Нам удается не терять людей. На место тех, кто уходит на пенсию, приходит молодежь", - отметил Эдуард Гаврилкович.
Кроме местных жителей "Гранит" дает работу жителям Житковичского района, Лунинца. Приезжают на работу в Микашевичи и из Пинска, других городов.
Предприятие сотрудничает с вузами, колледжами, заключает договоры со студентами, а после выпуска гарантирует трудоустройство. Предоставляет сотрудникам социальный пакет, возможности для профессионального роста, выделяет путевки в санаторий.
Проводятся Дни открытых дверей, экскурсии для школьников, чтобы показать изнутри, как устроен процесс добычи и переработки камня.
Также предприятие вносит вклад в благоустройство города, наряду с местной властью поддерживает проекты гражданских инициатив. Строится жилье для специалистов - построено два жилых дома, будет строиться третий. В том числе там будут запроектированы трехкомнатные квартиры для семей с детьми.-0-