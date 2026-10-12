12 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области кукуруза на силос убрана почти на 80% площадей, на зерно - на трети. Такие данные озвучил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Анатолий Гапоник на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.
По информации руководителя, кукурузу на силос в регионе осталось убрать на 49,5 тыс. га. Анатолий Гапоник подчеркнул: сейчас хозяйства наращивают темпы уборки, в том числе за счет точечной переброски техники из завершающих работу районов в те, где еще она идет.
"В целом с учетом того, что у нас еще порядка 23 тыс. га различных трав, мы планируем заготовить 32,7 ц кормовых единиц на одну условную голову скота по итогам заготовки", - уточнил Анатолий Гапоник.
Что касается кукурузы на зерно, в регионе уже убрано более 30% площадей. Оставшийся фронт работ - 42,5 тыс. га. "Включились в уборку все районы", - подчеркнул председатель комитета.
Как следовало из представленной информации, средняя в регионе урожайность кукурузы при уборке на зерно составляет на данный момент 46 ц/га. В Житковичском, Гомельском, Буда-Кошелевском, Светлогорском районах этот показатель значительно выше.-0-
Регионы
12 октября 2026, 19:58
Как идет уборка кукурузы на силос и зерно в Гомельской области, рассказали в облисполкоме
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