Как будет ходить городской и пригородный транспорт 7 ноября Опубликовано: Регионы 05 ноября 2026, 19:28 Как будет ходить городской и пригородный транспорт 7 ноября Фото из архива 5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа городского пассажирского транспорта 7 ноября организуется по графику воскресенья. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГП "Столичный транспорт и связь". Исключением будет городской экспрессный автобусный маршрут №1111-ТК "Озерцо - РНПЦ онкологии", работа которого будет организована по графику субботы. Пригородные автобусы также будут ходить по графику субботы.-0- Теги Минск транспорт Добавить сайт в предпочтительные источники Новости рубрики Регионы В Минске опубликовали схему обращения с коммунальными отходами. Что изменится? Симбиоз творчества, спорта и науки. Как проходят осенние каникулы в минской школе Единство, солидарность и справедливость. В Витебске вспомнили идеалы Октябрьской революции Место притяжения для всех. В Центральном районе Минска по гражданской инициативе открылись детская и спортивная зоны Прокуратура Гродно направила в суд 75 заявлений по экстремистской информпродукции В Минске открыли учебно-производственную мастерскую для подготовки ткачей Главная Как будет ходить городской и пригородный транспорт 7 ноября Главное Лукашенко ориентирует на строительство по стране небольших ферм по откорму КРС мясных пород Лукашенко подписал распоряжение о награждении юбилейной медалью к 30-летию ВНС Беларусь и Лаос договорились развивать народную дипломатию и упрощать условия для бизнеса Законопроект по вопросам официальных геральдических символов принят депутатами в первом чтении Топ-новости Лукашенко: нынешнее поколение должно предложить молодежи модель для движения вперед "Здесь курорт". Лукашенко оценил перемены в хозяйстве, где сам раньше работал Лукашенко: мастера "Скарбницы" создают шедевры, которые олицетворяют культурный код и душу нации Годом совершенствования системы противодействия беспилотным авиакомплексам объявлен учебный год в ВС "Абсолютно верный посыл". Немецкий бизнесмен о словах Лукашенко о всеобщей усталости от конфликта в Украине Пловец Машлякевич стал бронзовым призером юношеских Олимпийских игр МИД Беларуси прокомментировал отказ Канады выдавать визы белорусским спортсменам Сергеенко: рассматриваем Лаос как важнейший мост для укрепления диалога со странами АСЕАН Беларусь заинтересована в совместных проектах с Лаосом в экономической сфере Азаров про конфликт в Украине: для Беларуси особенно важно, чтобы в соседнюю страну пришел мир Главы МИД, министры обороны и секретари совбезов стран ОДКБ встретятся в Москве 10 ноября Уехала из столицы, завела волков, павлинов и начала делать мебель на заказ - история одной белоруски Формула инвестиций: коммерческие помещения в комплексе "Минск-Мир" с выгодой до 15% Отвоевали жизнь. Подробности спасения малыша с патологией диафрагмы в РНПЦ детской хирургии "Помощь безнадзорным животным и сотрудничество со спецучреждениями". Молодежный совет об итогах работы С нами интереснее погода курсы БЕЛТА + тв программа Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"