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Кадры из леса. Какие моменты из жизни животных запечатлевают фотоловушки в Жлобинском районе

Опубликовано:

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Регионы
20 сентября 2026, 13:01

Кадры из леса. Какие моменты из жизни животных запечатлевают фотоловушки в Жлобинском районе

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
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Лес - отдельный мир со своими законами, жителями и гармонией. Он манит человека своими дарами и загадками и далеко не каждому раскрывает свои тайны. Корреспондент БЕЛТА подсмотрела моменты из жизни лесных обитателей через кадры, сделанные фотоловушками на территории Жлобинского лесхоза.

Их снимает скрытая... фотоловушка

Заместитель руководителя организации по идеологической работе Жлобинского лесхоза Инна Дудорева с нескрываемым вдохновением рассказывает о фауне местных лесов. По ее словам, каждый кадр, сделанный фотоловушкой, - возможность лучше понять мир дикой природы и защитить его.

Увидеть диких животных в естественной среде обитания - большая удача для городского жителя. И даже работникам леса не всегда они спешат показаться. 

Эти скрытые камеры помогают наблюдать за животными в их естественной среде. Они фиксируют редкие кадры жизни лесных обитателей, а также помогают в охране природы и борьбе с нарушителями. Устройства реагируют на движение, автоматически делают снимки или записывают видео. Благодаря инфракрасным датчикам они работают даже ночью, не пугая животных. 
Фотоловушки позволяют изучать поведение диких зверей, отслеживать их численность и даже выявлять браконьеров. В лесах Беларуси такие камеры помогают сохранять природу и предотвращать незаконные действия нарушителей.

В лесхозе добавили, что фотоловушки помогают не только выявлять нарушителей лесного законодательства, но и проводить важный мониторинг популяции диких животных, не нарушая их естественный покой.

Кадры, сделанные в лесоохотничьем хозяйстве Жлобинского лесхоза, подтверждают разнообразие местной фауны.

Хищная "улыбка"

Периодически появляются у фотоловушек волки. Их роль в экосистеме имеет свое значение. "Волк - хищник, стоящий на вершине пищевой цепи. В охотничьих угодьях он выполняет двойную функцию. Очевидна польза: волк регулирует численность копытных, особенно больных и ослабленных, а также сдерживает распространение болезней среди диких животных и поддерживает баланс в лесной экосистеме. В общем несет свое негласное звание санитара леса", - подчеркнули в лесхозе.
Вместе с тем волк может снижать численность охотничьей дичи. Иногда фиксируются случаи нападения на домашних животных, а также волк вытесняет других хищников при избытке численности. 

"Присутствие волка - признак здорового леса. Но важно соблюдать баланс: следить за численностью, вести мониторинг и при необходимости регулировать популяцию", - отметила опытный сотрудник.

Грация рыси

Однажды в светлое время суток в фокусе фотоловушки оказалась рысь. Самец запечатлелся во всей своей природной красоте ранним утром в конце апреля на одной из лесных полянок. Крупных красавчик помечал свою территорию.
Днем рысь обычно отдыхает в укрытии, так как ведет преимущественно сумеречный и ночной образ жизни. В светлое время суток зверь опочивает, проводит в логове, буреломе или на деревьях. Все же иногда рысь выходит на охоту днем, если в районе мало пищи, или зимой, когда из-за глубокого снега трудно добывать корм.

Осенью 2025 года в объектив фотоловушки попала рысь с рысенком. "В лесной тишине, где человек - лишь гость, был сделан поистине уникальный кадр: взрослая рысь с детенышем. Мама-рысь заботливо вела малыша по лесной тропе, обучая его охоте, осторожности и жизни в дикой среде. Рысь - скрытный и осторожный хищник, а появление детеныша рядом говорит о том, что в этом уголке леса хищники чувствуют себя безопасно", - обозначила Инна Дудорева.

Здоровые животные стараются избегать человека и редко попадаются на глаза, поэтому такие кадры в фотоархиве лесной службы - настоящий успех.

Благородные в кадре

Порадовал стоящих на службе леса и фотофакт с подкормочной площадки. 
Дело в том, что Жлобинский лесхоз в течение двух лет закупал благородных оленей. Животные проходили годовую передержку, адаптировались к новым условиям и только после этого выпускались в природную среду. 
"Такая работа - это не просто переселение. Это восстановление популяции, укрепление биоразнообразия и формирование устойчивых стад, которые смогут жить и размножаться в наших лесах", - сказали в лесхозе. 

"И фотоловушки показывают результат: на подкормочную площадку выходит уже полноценное стадо благородного оленя. Они уверенно чувствуют себя на территории Жлобинского района, и это лучший показатель того, что наша работа приносит реальный результат", - подчеркнула собеседница.

Семейный фотосет для енотовидных собак

"Мы живем рядом с лесом, но редко задумываемся, кто обитает среди этих деревьев, когда человека нет рядом. Дикие животные редко попадают в объектив обычных камер, но благодаря фотоловушкам мы можем заглянуть в их мир", - отметили в Жлобинском лесхозе.

Однажды скрытая камера запечатлела редкую сцену, когда енотовидная собака шествовала вместе со своим потомством. 
Этот хищник, хоть внешне и напоминает енота, на самом деле относится к семейству псовых. Енотовидные собаки ведут скрытный образ жизни, а появление детенышей перед объективом - редкая удача.

Лесных великанов "ловят" на солонец

"Позируют" для лесных фотокамер и местные великаны - лоси. Они приходят в одиночку, парами и даже дружной компанией к специально обустроенным солонцам, чтобы восполнить запас минералов. 
Зимой, весной, летом и осенью многие звери в лесу с удовольствием употребляют соль. Этот минерал особенно необходим их организму, ведь после зимы его запас иссякает. "Лоси любят соль, как и другие дикие животные. Больше половины этого вещества в организме животных потребляется на формирование рогов, а потому животные все время находятся в поиске этого вещества. По мере необходимости егеря Жлобинского лесоохотничьего хозяйства наполняют солонцы солью", - рассказали в лесхозе.

Пернатая звезда кадра

Самым бдительным контролером в ночи можно считать дикую сову. 

"Наши работники заметили удивительную закономерность: в какое бы время на один из участков ни устанавливали фотоловушку, эта пернатая хищница всегда прилетает к камере. Она уже стала настоящей медийной звездой и негласной хозяйкой этих лесных кварталов, она внимательно наблюдает за порядком с высоты веток", - поделились в учреждении.

История невероятной дружбы

Удивительную и трогательную картину запечатлели егеря на территории Щедринского опытного лесничества: на поляне мирно и дружно паслись конь из местного хозяйства и дикий олень. Как выяснилось, это не случайность.

Разговоры об этой необычной дружбе давно ходили среди местных жителей. Рассказывали, что лесной красавец регулярно приходит на пастбище к коню одного из сельхозпредприятий. 

"Самое интересное началось во время фотосессии, когда егеря хотели сделать несколько снимков друзей. Дикий олень вел себя спокойно, а вот его приятель проявил себя как настоящий телохранитель. Конь стал реагировать агрессивно и всем своим видом показывал, что в обиду лесного товарища не даст. Эта удивительная история еще раз доказывает: искренняя привязанность и верность не знают межвидовых границ. Животные способны на преданность, и сама природа не устает напоминать нам, что настоящая дружба и взаимная поддержка существуют", - подчеркнули в лесхозе.
Эта невероятная история получила продолжение. Спустя время товарищей снова заметили на одном пастбище. И атмосфера в их тандеме по-прежнему была гармоничной и доверительной. "Егеря снова наблюдали дружескую идиллию: конь, устав, мирно и спокойно отдыхал на траве, а его лесной товарищ преданно стоял рядом, ни на шаг не отходя от друга. Если в прошлый раз конь проявил себя как настоящий телохранитель, то в этот раз, понимая, что другу ничего не угрожает, он расслабился и доверил оленю "присматривать" за обстановкой вокруг", - рассказала Инна Дудорева.

Дикий лесной житель и сельский труженик продолжают демонстрировать абсолютное взаимопонимание, разрушая все стереотипы. Природа не устает удивлять своей чуткостью.

Браконьеры - в фокусе

Автономные устройства в режиме реального времени незаметно фиксируют и любые нарушения, эти снимки мгновенно передают "на пульт". Контроль ведется в круглосуточном режиме. 

Так, сотрудники лесной охраны Жлобинского лесхоза не раз с помощью фотоловушки фиксировали факты незаконной добычи полезных ископаемых на территории лесного фонда, в частности песка. "В одном из таких случаев в результате самовольных действий был уничтожен живой напочвенный покров на площади почти 30 кв.м, что нанесло вред окружающей среде. Живой напочвенный покров - это основа лесной жизни, его разрушение ведет к эрозии и деградации почвы. За такие нарушения предусмотрена ответственность: материальная компенсация за нанесенный ущерб, штраф согласно статье 15.27 КоАП, а в отдельных случаях - и уголовная ответственность, если действия квалифицируются как умышленное причинение вреда окружающей среде", - обратили внимание в лесхозе.

С помощью фотоловушки выявляют и факты незаконной вырубку леса. Так, в фокус попал трактор, на котором незаконно вывозили древесину. В ходе расследования представители лесной охраны установили, что нарушитель - житель Жлобина. Мужчине были необходимы дрова для печного отопления, поэтому решил самостоятельно заготовить древесину. 

"Однако лес - не место, куда можно просто приехать и забрать деревья. Самозаготовка древесины требует официального разрешения, которого у нарушителя не было. Он въехал в лесной фонд, спилил бензопилой сухостойные деревья, сложил их на трактор и привез домой. Нарушитель чистосердечно раскаялся и добровольно возместил нанесенный окружающей среде вред", - рассказали в лесхозе, напомнив об ответственности. 

Незаконная рубка или повреждение лесных насаждений влечет серьезные штрафы: на физлицо - от 5 до 30 базовых величин, на ИП - от 20 до 200, на юрлицо - от 50 до 300 базовых величин.
 
"Лес - наше общее богатство, уникальный природный храм, дарящий нам чистый воздух. К огромному сожалению, далеко не все приходят сюда с уважением. Горы пластика, битое стекло и пакеты с мусором нередко оставляют после себя отдыхающие в лесу. Далеко не каждый задумывается, что брошенное стекло под солнцем может работает как линза и спровоцировать масштабный пожар. Поэтому мы неустанно призываем всегда убирать за собой. Привезти полные пакеты с продуктами на машине может каждый, так почему так трудно забрать мусор и довезти его до ближайшего контейнера?" - задает вопрос Инна Дудорева.

Каждый из кадров, сделанных фотоловушками, доказывает эффективность современных технологий на службе лесного хозяйства.

Работники лесхоза заботятся не только о сохранении и воспроизводстве леса, но и о состоянии дикой фауны. "Регулярные наблюдения, установка фотоловушек и анализ следов помогают нам принимать взвешенные решения в ведении охотничьего хозяйства. Это важная часть нашей работы - сохранять гармонию между природой и человеком", - заключили в учреждении.

Фото предоставлены Жлобинским лесхозом,
БЕЛТА.-0-
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