Кадры из леса. Какие моменты из жизни животных запечатлевают фотоловушки в Жлобинском районе

Их снимает скрытая... фотоловушка

Заместитель руководителя организации по идеологической работе Жлобинского лесхоза Инна Дудорева с нескрываемым вдохновением рассказывает о фауне местных лесов. По ее словам, каждый кадр, сделанный фотоловушкой, - возможность лучше понять мир дикой природы и защитить его.

Фотоловушки позволяют изучать поведение диких зверей, отслеживать их численность и даже выявлять браконьеров. В лесах Беларуси такие камеры помогают сохранять природу и предотвращать незаконные действия нарушителей. Фотоловушки позволяют изучать поведение диких зверей, отслеживать их численность и даже выявлять браконьеров. В лесах Беларуси такие камеры помогают сохранять природу и предотвращать незаконные действия нарушителей.





В лесхозе добавили, что фотоловушки помогают не только выявлять нарушителей лесного законодательства, но и проводить важный мониторинг популяции диких животных, не нарушая их естественный покой.









Хищная "улыбка"





Периодически появляются у фотоловушек волки. Их роль в экосистеме имеет свое значение. "Волк - хищник, стоящий на вершине пищевой цепи. В охотничьих угодьях он выполняет двойную функцию. Очевидна польза: волк регулирует численность копытных, особенно больных и ослабленных, а также сдерживает распространение болезней среди диких животных и поддерживает баланс в лесной экосистеме. В общем несет свое негласное звание санитара леса", - подчеркнули в лесхозе.





"Присутствие волка - признак здорового леса. Но важно соблюдать баланс: следить за численностью, вести мониторинг и при необходимости регулировать популяцию", - отметила опытный сотрудник.





Грация рыси





Однажды в светлое время суток в фокусе фотоловушки оказалась рысь. Самец запечатлелся во всей своей природной красоте ранним утром в конце апреля на одной из лесных полянок. Крупных красавчик помечал свою территорию.





Осенью 2025 года в объектив фотоловушки попала рысь с рысенком. "В лесной тишине, где человек - лишь гость, был сделан поистине уникальный кадр: взрослая рысь с детенышем. Мама-рысь заботливо вела малыша по лесной тропе, обучая его охоте, осторожности и жизни в дикой среде. Рысь - скрытный и осторожный хищник, а появление детеныша рядом говорит о том, что в этом уголке леса хищники чувствуют себя безопасно", - обозначила Инна Дудорева.





Здоровые животные стараются избегать человека и редко попадаются на глаза, поэтому такие кадры в фотоархиве лесной службы - настоящий успех.





Благородные в кадре





Порадовал стоящих на службе леса и фотофакт с подкормочной площадки.





"И фотоловушки показывают результат: на подкормочную площадку выходит уже полноценное стадо благородного оленя. Они уверенно чувствуют себя на территории Жлобинского района, и это лучший показатель того, что наша работа приносит реальный результат", - подчеркнула собеседница.





Семейный фотосет для енотовидных собак





"Мы живем рядом с лесом, но редко задумываемся, кто обитает среди этих деревьев, когда человека нет рядом. Дикие животные редко попадают в объектив обычных камер, но благодаря фотоловушкам мы можем заглянуть в их мир", - отметили в Жлобинском лесхозе.





Этот хищник, хоть внешне и напоминает енота, на самом деле относится к семейству псовых. Енотовидные собаки ведут скрытный образ жизни, а появление детенышей перед объективом - редкая удача. Этот хищник, хоть внешне и напоминает енота, на самом деле относится к семейству псовых. Енотовидные собаки ведут скрытный образ жизни, а появление детенышей перед объективом - редкая удача.





Лесных великанов "ловят" на солонец





"Позируют" для лесных фотокамер и местные великаны - лоси. Они приходят в одиночку, парами и даже дружной компанией к специально обустроенным солонцам, чтобы восполнить запас минералов.





Пернатая звезда кадра





Самым бдительным контролером в ночи можно считать дикую сову.





"Наши работники заметили удивительную закономерность: в какое бы время на один из участков ни устанавливали фотоловушку, эта пернатая хищница всегда прилетает к камере. Она уже стала настоящей медийной звездой и негласной хозяйкой этих лесных кварталов, она внимательно наблюдает за порядком с высоты веток", - поделились в учреждении.





История невероятной дружбы





Удивительную и трогательную картину запечатлели егеря на территории Щедринского опытного лесничества: на поляне мирно и дружно паслись конь из местного хозяйства и дикий олень. Как выяснилось, это не случайность.





Разговоры об этой необычной дружбе давно ходили среди местных жителей. Рассказывали, что лесной красавец регулярно приходит на пастбище к коню одного из сельхозпредприятий.





"Самое интересное началось во время фотосессии, когда егеря хотели сделать несколько снимков друзей. Дикий олень вел себя спокойно, а вот его приятель проявил себя как настоящий телохранитель. Конь стал реагировать агрессивно и всем своим видом показывал, что в обиду лесного товарища не даст. Эта удивительная история еще раз доказывает: искренняя привязанность и верность не знают межвидовых границ. Животные способны на преданность, и сама природа не устает напоминать нам, что настоящая дружба и взаимная поддержка существуют", - подчеркнули в лесхозе.

Эта невероятная история получила продолжение. Спустя время товарищей снова заметили на одном пастбище. И атмосфера в их тандеме по-прежнему была гармоничной и доверительной. "Егеря снова наблюдали дружескую идиллию: конь, устав, мирно и спокойно отдыхал на траве, а его лесной товарищ преданно стоял рядом, ни на шаг не отходя от друга. Если в прошлый раз конь проявил себя как настоящий телохранитель, то в этот раз, понимая, что другу ничего не угрожает, он расслабился и доверил оленю "присматривать" за обстановкой вокруг", - рассказала Инна Дудорева. Эта невероятная история получила продолжение. Спустя время товарищей снова заметили на одном пастбище. И атмосфера в их тандеме по-прежнему была гармоничной и доверительной. "Егеря снова наблюдали дружескую идиллию: конь, устав, мирно и спокойно отдыхал на траве, а его лесной товарищ преданно стоял рядом, ни на шаг не отходя от друга. Если в прошлый раз конь проявил себя как настоящий телохранитель, то в этот раз, понимая, что другу ничего не угрожает, он расслабился и доверил оленю "присматривать" за обстановкой вокруг", - рассказала Инна Дудорева.





Дикий лесной житель и сельский труженик продолжают демонстрировать абсолютное взаимопонимание, разрушая все стереотипы. Природа не устает удивлять своей чуткостью.





Браконьеры - в фокусе





Автономные устройства в режиме реального времени незаметно фиксируют и любые нарушения, эти снимки мгновенно передают "на пульт". Контроль ведется в круглосуточном режиме.





Так, сотрудники лесной охраны Жлобинского лесхоза не раз с помощью фотоловушки фиксировали факты незаконной добычи полезных ископаемых на территории лесного фонда, в частности песка. "В одном из таких случаев в результате самовольных действий был уничтожен живой напочвенный покров на площади почти 30 кв.м, что нанесло вред окружающей среде. Живой напочвенный покров - это основа лесной жизни, его разрушение ведет к эрозии и деградации почвы. За такие нарушения предусмотрена ответственность: материальная компенсация за нанесенный ущерб, штраф согласно статье 15.27 КоАП, а в отдельных случаях - и уголовная ответственность, если действия квалифицируются как умышленное причинение вреда окружающей среде", - обратили внимание в лесхозе.





С помощью фотоловушки выявляют и факты незаконной вырубку леса. Так, в фокус попал трактор, на котором незаконно вывозили древесину. В ходе расследования представители лесной охраны установили, что нарушитель - житель Жлобина. Мужчине были необходимы дрова для печного отопления, поэтому решил самостоятельно заготовить древесину.





"Однако лес - не место, куда можно просто приехать и забрать деревья. Самозаготовка древесины требует официального разрешения, которого у нарушителя не было. Он въехал в лесной фонд, спилил бензопилой сухостойные деревья, сложил их на трактор и привез домой. Нарушитель чистосердечно раскаялся и добровольно возместил нанесенный окружающей среде вред", - рассказали в лесхозе, напомнив об ответственности.





Незаконная рубка или повреждение лесных насаждений влечет серьезные штрафы: на физлицо - от 5 до 30 базовых величин, на ИП - от 20 до 200, на юрлицо - от 50 до 300 базовых величин.

"Лес - наше общее богатство, уникальный природный храм, дарящий нам чистый воздух. К огромному сожалению, далеко не все приходят сюда с уважением. Горы пластика, битое стекло и пакеты с мусором нередко оставляют после себя отдыхающие в лесу. Далеко не каждый задумывается, что брошенное стекло под солнцем может работает как линза и спровоцировать масштабный пожар. Поэтому мы неустанно призываем всегда убирать за собой. Привезти полные пакеты с продуктами на машине может каждый, так почему так трудно забрать мусор и довезти его до ближайшего контейнера?" - задает вопрос Инна Дудорева.





Каждый из кадров, сделанных фотоловушками, доказывает эффективность современных технологий на службе лесного хозяйства.





Работники лесхоза заботятся не только о сохранении и воспроизводстве леса, но и о состоянии дикой фауны. "Регулярные наблюдения, установка фотоловушек и анализ следов помогают нам принимать взвешенные решения в ведении охотничьего хозяйства. Это важная часть нашей работы - сохранять гармонию между природой и человеком", - заключили в учреждении.





Фото предоставлены Жлобинским лесхозом,

БЕЛТА.-0-

Эти скрытые камеры помогают наблюдать за животными в их естественной среде. Они фиксируют редкие кадры жизни лесных обитателей, а также помогают в охране природы и борьбе с нарушителями. Устройства реагируют на движение, автоматически делают снимки или записывают видео. Благодаря инфракрасным датчикам они работают даже ночью, не пугая животных.Кадры, сделанные в лесоохотничьем хозяйстве Жлобинского лесхоза, подтверждают разнообразие местной фауны.Вместе с тем волк может снижать численность охотничьей дичи. Иногда фиксируются случаи нападения на домашних животных, а также волк вытесняет других хищников при избытке численности.Днем рысь обычно отдыхает в укрытии, так как ведет преимущественно сумеречный и ночной образ жизни. В светлое время суток зверь опочивает, проводит в логове, буреломе или на деревьях. Все же иногда рысь выходит на охоту днем, если в районе мало пищи, или зимой, когда из-за глубокого снега трудно добывать корм.Дело в том, что Жлобинский лесхоз в течение двух лет закупал благородных оленей. Животные проходили годовую передержку, адаптировались к новым условиям и только после этого выпускались в природную среду."Такая работа - это не просто переселение. Это восстановление популяции, укрепление биоразнообразия и формирование устойчивых стад, которые смогут жить и размножаться в наших лесах", - сказали в лесхозе.Однажды скрытая камера запечатлела редкую сцену, когда енотовидная собака шествовала вместе со своим потомством.Зимой, весной, летом и осенью многие звери в лесу с удовольствием употребляют соль. Этот минерал особенно необходим их организму, ведь после зимы его запас иссякает. "Лоси любят соль, как и другие дикие животные. Больше половины этого вещества в организме животных потребляется на формирование рогов, а потому животные все время находятся в поиске этого вещества. По мере необходимости егеря Жлобинского лесоохотничьего хозяйства наполняют солонцы солью", - рассказали в лесхозе.