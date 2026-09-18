"К вершинам новых побед". Около 300 минчан приняли участие в молодежном забеге ко Дню народного единства





Забег объединил молодых людей в возрасте от 16 до 31 года: учащихся школ, студентов, жителей района, сотрудников предприятий и организаций. Участники преодолели дистанцию в 5 км.

Как рассказала заместитель председателя Центральной районной организации Минска РОО "Белая Русь" Елена Дробуш, количество участников забега растет с каждым годом. "Сегодня здесь собрались порядка 300 участников. Ребята приходят не просто пробежать дистанцию - они посвящают свой спортивный результат знаковой государственной дате, Дню народного единства. Наш забег проходит в свободном режиме, каждый участник на финише получает памятную медаль. Спортивные мероприятия действительно объединяют людей, показывают неравнодушие молодежи к истории своей страны, и этот личный пример они несут в свои коллективы", - подчеркнула она. Как рассказала заместитель председателя Центральной районной организации Минска РОО "Белая Русь" Елена Дробуш, количество участников забега растет с каждым годом. "Сегодня здесь собрались порядка 300 участников. Ребята приходят не просто пробежать дистанцию - они посвящают свой спортивный результат знаковой государственной дате, Дню народного единства. Наш забег проходит в свободном режиме, каждый участник на финише получает памятную медаль. Спортивные мероприятия действительно объединяют людей, показывают неравнодушие молодежи к истории своей страны, и этот личный пример они несут в свои коллективы", - подчеркнула она.





Для многих участников старт стал возможностью проверить свои силы и провести время с единомышленниками.





Студентка первого курса Белорусского государственного университета физической культуры Елена Серова пришла на забег вместе с подругой. "Это уже мое второе соревнование, до этого бегала на нескольких дистанциях Минского полумарафона. Сама я занимаюсь плаванием и теннисом, у меня очень спортивная семья: папа - чемпион СССР по водному поло, а мама работает фитнес-тренером. Пробежать сегодня 5 км по такому красивому парку - одно удовольствие", - поделилась первокурсница.





Работница Республиканского научно-практического центра спорта Татьяна Лещина отметила, что участие в подобных районных инициативах уже стало доброй традицией. "Мы работаем со спортсменами, поэтому знаем некоторые профессиональные хитрости, которые помогли нам пробежать эту дистанцию легче. В молодежном забеге участвовали и в прошлом году, однако тогда нам немного не повезло с погодой, а в этот раз светит солнце, атмосфера отличная. Мы заряжаемся энергией спорта и стараемся активно участвовать не только в забегах, но и в велопробегах", - сказала она.

Самым первым дистанцию преодолел инженер по эксплуатации сцены Большого театра оперы и балета Павел Беланов. "Это отличное мероприятие, которое по-настоящему сближает наш район. Спортивно-массовые праздники - это не только про здоровье, но и про сплочение коллектива, новые знакомства. До этого уже преодолевал марафон в Санкт-Петербурге, стартовал в Москве, а недавно пробежал 21 км на Минском полумарафоне. Бегаю в основном для себя и всегда придерживаюсь главного принципа: не нужно за кем-то гнаться - лучше соревноваться с собой вчерашним и постепенно прогрессировать, поддерживая здоровье, и не переусердствовать", - рассказал Павел Беланов. Самым первым дистанцию преодолел инженер по эксплуатации сцены Большого театра оперы и балета Павел Беланов. "Это отличное мероприятие, которое по-настоящему сближает наш район. Спортивно-массовые праздники - это не только про здоровье, но и про сплочение коллектива, новые знакомства. До этого уже преодолевал марафон в Санкт-Петербурге, стартовал в Москве, а недавно пробежал 21 км на Минском полумарафоне. Бегаю в основном для себя и всегда придерживаюсь главного принципа: не нужно за кем-то гнаться - лучше соревноваться с собой вчерашним и постепенно прогрессировать, поддерживая здоровье, и не переусердствовать", - рассказал Павел Беланов.

Организаторами спортивного мероприятия выступили администрация Центрального района Минска, районные структуры Белорусского республиканского союза молодежи и Республиканского общественного объединения "Белая Русь".-0- Организаторами спортивного мероприятия выступили администрация Центрального района Минска, районные структуры Белорусского республиканского союза молодежи и Республиканского общественного объединения "Белая Русь".-0-

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционный молодежный забег "К вершинам новых побед", посвященный Дню народного единства, прошел в парке Победы. На старт дистанции вокруг Комсомольского озера вышли около 300 активистов Центрального района Минска, передает корреспондент БЕЛТА.