В Гродненской области активно убирают кукурузу Опубликовано: Регионы 27 сентября 2026, 15:11 В Гродненской области активно убирают кукурузу 27 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. К уборке кукурузы на зерно приступили в учебно-опытном СПК "Путришки" Гродненского района.-0- Фото Леонида Щеглова Теги АПК Гродно фоторепортаж Новости рубрики Регионы "Угрожает убить маму". В Минске девочка вызвала милицию на отца-дебошира Побили личные рекорды. Определены победители самой тяжелой дистанции Могилевского марафона Жительница Речицы распространяла насвай, ее задержали Авария на теплосетях произошла по ул.Жуковского в Минске Мастер в Витебской области обслуживал свою машину за счет сельхозпредприятия На старт от мала до велика: в Могилеве проходит международный марафон Главная В Гродненской области активно убирают кукурузу Главное Арендный вектор, "участки фронта" в промышленности, железный дровосек и агроменеджмент. Итоги недели Президента Лукашенко: машиностроение выступает мощным двигателем экономического прогресса Беларуси Рыженков рассказал в ООН о вкладе Беларуси в создание нового мира Цифровая платформа для путешественников "Умный город" появится в Беларуси Топ-новости Рыженков: Беларусь готова и дальше делать все возможное для скорейшего мира в Украине Рыженков дал рецепт, как вернуть ООН ее предназначение "Надежность - результат постоянной работы": Гендиректор МТЗ о преимуществах белорусской техники и новых рынках Беларусь поддержала Африку в ее борьбе за возмещение исторического ущерба Авария на теплосетях произошла по ул.Жуковского в Минске Белоруски завоевали бронзу в группе на ЧМ по спортивной акробатике На старт от мала до велика: в Могилеве проходит международный марафон Православные верующие празднуют Воздвижение Креста Господня Участники учений ОДКБ завершили перегруппировку в Россию Белорусские акробаты вошли в топ-5 в группе на чемпионате мира в Италии Есть ли силы, которые опосредовано влияют на вооруженный конфликт в Иране, пояснила политолог "Зубр-фест" в Беловежской пуще сделают традиционным Спецпроект для аграриев и флагманские модели для выставки. На "Гомсельмаше" поделились ближайшими планами Цитадель несгибаемого духа и подвиг предков в ярких красках: новый взгляд на легенду Брестской крепости Беларусь и Узбекистан обменялись опытом развития IT-экосистем С нами интереснее курсы БЕЛТА + погода тв программа Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"