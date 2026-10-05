К началу отопительного сезона в Минской области введены в строй восемь новых котельных 

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия ЖКХ Минской области продолжают масштабную модернизацию инженерных сетей, чтобы в каждом доме было тепло, светло и комфортно. Об этом БЕЛТА сообщили в ГО "ЖКХ Минской области".



"С начала года было заменено 48,6 км сетей теплоснабжения. План за девять месяцев выполнен на 100%. Также введены в строй восемь новых котельных: объекты были построены в Несвиже, Логойске, Воложине, Вилейке, деревне Красное Молодечненского района, аг.Вязынь Вилейского района, аг.Гоцк Солигорского района, деревне Огородники Слуцкого района", - сообщили в ГО "ЖКХ Минской области".



С начала года в Минской области заменили 61,88 км сетей водоснабжения, обновили 24,53 км семей канализации.-0-