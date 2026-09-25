25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Языльская десятка" соберет в Старых Дорогах 26 сентября любителей бега всех возрастов. Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусской федерации легкой атлетики.



Традиционный осенний фестиваль бега "Языльская десятка" откроется в субботу, 26 сентября, на Центральной площади города Старые Дороги. Участие в нем примут как совсем юные любители бега, так и ветераны легкой атлетики от 60 лет и старше.



Участникам предлагают испытать свои силы на дистанциях "Пятисотка" (500 м), где выступят мальчики и девочки от семи до 11 лет, 2,5 км - дистанция для юношей и девушек от 12 до 17 лет - учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений, а также команд учреждений образования и предприятий. Самых выносливых ждет "Языльская десятка" на 10 км, а самых маленьких - "Стародорожские забеги" на 60 м.



Кроме этого, на "Семейный забег" с дистанцией 500 м выйдут семейные команды.-0-