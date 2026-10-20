Ящик с боеприпасами нашли при строительных работах на частном участке в Гродненском районе

20 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе во время строительных работ на участке обнаружили ящик с боеприпасами. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.



В ходе проведения оперативно-профилактического специального комплексного мероприятия "Арсенал" в оперативно-дежурную службу Гродненского РОВД поступил звонок от 45-летней жительницы района, которая сообщила, что обнаружила у себя на участке ящик с патронами.



Как установили правоохранители, 19 октября в агрогородке Лойки Гродненского района местная жительница проводила строительные работы на участке и при перевозке песка обнаружила ящик с боеприпасами. О потенциально опасной находке гражданка незамедлительно сообщила участковому инспектору милиции райотдела.



Прибывшие сотрудники милиции подтвердили информацию. В ходе разбирательства было установлено, что найденные 295 предметов, предположительно, являются патронами калибра 7,62 мм. Однако визуально точно установить маркировочные знаки невозможно из-за сильной коррозии на боеприпасах. Назначена проверка.



В милиции напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов, похожих на боеприпасы или взрывчатые вещества, необходимо незамедлительно сообщать в милицию по телефону 102 и ни в коем случае не предпринимать самостоятельных действий по их перемещению или разборке.-0-