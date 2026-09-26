Изобилие на каждом подворье. Со знакомства с достижениями районов начались в Кореличах областные "Дажынкi"

Пироги, булки, караваи, шкварки, белорусская "яечня" на сале - какими только угощениями не встречают гостей на подворьях районов Гродненщины на областном фестивале-ярмарке тружеников села "Дажынкi-2026".
Почетных гостей - государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, заместителя премьер-министра Беларуси Наталью Петкевич, председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева, помощника Президента - инспектора по Гродненской области Константина Бурака, председателя Федерации профсоюзов Беларуси Юрия Сенько и других встречают песнями и музыкой. Районы представляют свои достижения на сельской ниве, с гордостью рассказывают о высоких урожаях.
"Урожайность зерновых у нас в этом году свыше 100 центнеров с гектара, - делится итогом уборочной главный агроном СПК "Гродненский" Гродненского района Юрий Величко. - Подбираем такие технологии выращивания, которые смогли бы обеспечить высокий урожай независимо от климатических условий. А главный залог достижений - любить свою работу и вкладывать в нее душу".
Для Островецкого района сельскохозяйственный год прошел здорово, отмечает председатель Островецкого райисполкома Руслан Жуковский.
"Район в ряду лучших в областном соревновании. Горожане помогают селу, а сельчане всегда готовы накормить жителей города, который подрос и стал заметно краше, комфортнее для жизни", - рассказывает руководитель. И на фестивале локация островчан пользуется популярностью: игры, интерактивы, белорусские "прысмаки" привлекают людей.
На Ивьевском подворье представлено все, что выращивают в районе. На особенном месте - помидоры, которым в городе посвятили даже брендовый фестиваль. Как говорит первый заместитель председателя райисполкома Андрей Жебрик, район гордится своими людьми-тружениками, которые в числе передовиков получат сегодня заслуженные награды.
Каждое подворье устроено так, чтобы удивить чем-то гостей. Где-то предлагают испечь пирожок, где-то - сбить масло, где-то - оставить пожелание хлеборобам. "Высоких урожаев!" - написал Юрий Караев аграриям на специальной доске для напутствий. И это пожелание относится не только к одному региону, а ко всем, кто честно, достойно и упорно трудится на земле, обеспечивая продовольственную безопасность страны.-0-
Фото Леонида Щеглова