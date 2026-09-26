Изобилие на каждом подворье. Со знакомства с достижениями районов начались в Кореличах областные "Дажынкi"

Пироги, булки, караваи, шкварки, белорусская "яечня" на сале - какими только угощениями не встречают гостей на подворьях районов Гродненщины на областном фестивале-ярмарке тружеников села "Дажынкi-2026".

Почетных гостей - государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, заместителя премьер-министра Беларуси Наталью Петкевич, председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева, помощника Президента - инспектора по Гродненской области Константина Бурака, председателя Федерации профсоюзов Беларуси Юрия Сенько и других встречают песнями и музыкой. Районы представляют свои достижения на сельской ниве, с гордостью рассказывают о высоких урожаях.

"Урожайность зерновых у нас в этом году свыше 100 центнеров с гектара, - делится итогом уборочной главный агроном СПК "Гродненский" Гродненского района Юрий Величко. - Подбираем такие технологии выращивания, которые смогли бы обеспечить высокий урожай независимо от климатических условий. А главный залог достижений - любить свою работу и вкладывать в нее душу".