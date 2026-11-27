



Талоны предыдущего номинала (приобретенные в киосках за 1,10 рубля и у водителя за 1,15 рубля) остаются действительными в течение 30 суток со дня изменения стоимости проезда - ими можно оплачивать поездки в наземном общественном транспорте до 24 декабря 2026 года включительно без какой-либо доплаты.





Если пассажир не успеет использовать оставшиеся талоны до указанной даты, их можно будет обменять на билеты нового образца (стоимостью 1,20 рубля) с доплатой разницы в тарифе - 10 или 5 копеек за каждый билет соответственно.





Обмен производится в киосках и кассах филиала "Служба энергохозяйства" "Минсктранса". На предприятии обратили внимание, что к зачету принимаются только талоны непосредственно предыдущего тарифа (1,10 и 1,15 рубля) - билеты более ранних выпусков обмену и возврату не подлежат.





Поездки и проездные документы, записанные на бесконтактные смарт-карты (БСК) до повышения тарифов, продолжают действовать без доплаты до полного исчерпания лимита поездок или окончания срока действия проездного.-0-

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В "Минсктрансе" разъяснили порядок использования и обмена билетов на проезд старого образца в связи с изменением тарифов, сообщает БЕЛТА.