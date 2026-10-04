4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине в ледовом дворце "Металлург" открыли обновленную хоккейную арену канадского формата, сообщили БЕЛТА в Гомельском облисполкоме.
"Теперь хоккей в райцентре перешел на новый скоростной формат: размеры арены составляют 60 на 26 м вместо прежних 60 на 30 м, что сделает домашние матчи более динамичными, плотными и зрелищными", - отметили в облисполкоме. Модернизировано и световое оформление.
Обновление арены стало возможным благодаря выделению средств областного бюджета. Все работы выполнены в полном объеме, на льду идет учебно-тренировочный процесс.-0-
Регионы
04 октября 2026, 14:58
Изменились размеры, световое оформление. Хоккейную арену обновили в ледовом дворце Жлобина
Фото Гомельского облисполкома
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