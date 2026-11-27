27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за дорожно-транспортного происшествия в районе 19-го километра внешнего кольца МКАД затруднено движение со стороны улицы Казинца в направлении улицы Бабушкина. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Как рассказали в Госавтоинспекции, на месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска и работники МЧС.



В ГАИ просят участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута.-0-