27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за дорожно-транспортного происшествия в районе 19-го километра внешнего кольца МКАД затруднено движение со стороны улицы Казинца в направлении улицы Бабушкина. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Как рассказали в Госавтоинспекции, на месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска и работники МЧС.
В ГАИ просят участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута.-0-
Регионы
Из-за ДТП на МКАД затруднено движение транспорта
27 ноября 2026, 12:52
Из-за ДТП на МКАД затруднено движение транспорта
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Новости рубрики Регионы
Прокуратура Гродненской области выявила нарушения законодательства о допобразовании детей и молодежи
Главное
Топ-новости
"Это слезы радости". Участники гуманитарной миссии в белорусско-украинском приграничье поделились эмоциями
Беларусь предложила Польше провести консультации о влиянии приграничного забора на состояние Беловежской пущи
Резервы ВНС. Дальнейшее раскрытие потенциала высшего представительного органа народовластия обсуждают эксперты
Сохранение наследия и исторической памяти. Рыженков о работе Национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО
С нами интереснее