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"Историю тех лет знаю из первых уст". Жительница Воложина о жизни сельчан в Западной Беларуси 

Опубликовано:

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Регионы
17 сентября 2026, 11:56

"Историю тех лет знаю из первых уст". Жительница Воложина о жизни сельчан в Западной Беларуси 

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17 сентября, Береза /Корр. БЕЛТА/. Родители Наталии Ловчей родились и жили в деревне на территории Западной Беларуси, которая в 1921-1939 годах находилась в составе Польши. Личной историей жительница Воложина поделилась в беседе с корреспондентом БЕЛТА. В Березу в День народного единства с самого утра приезжают люди из разных уголков в Беларуси. Для города 17 сентября - особая дата. В этот день в 1939 году были освобождены узники концлагеря Береза-Картузская. 
"Мы тоже с 1921 по 1939 год находились в составе Польши. Решили в такой день посетить Березу. Историю тех лет я знаю из первых уст, потому что мои родители были 1926 года рождения, ходили в польскую школу. Они очень часто рассказывали: если на перерывах или во время урока кто-то из учеников (это были обычные сельские дети) заговаривал на белорусском языке, наказание наступало сиюминутно. Учительница вызывала к доске, клала руку ребенка на стол и била указкой, пока кисть не опухала. Причем плакать было нельзя. Родители мои через это прошли. Наши детские впечатления от таких рассказов были очень яркими, страшно было", - поделилась Наталия Ловчая.
Ее родители рассказывали, что в ту пору деревня была очень бедной. В семьях, как правило, было много детей. В школу они ходили по очереди, передавая друг другу обувь.
"Мы сюда приехали, потому уроженец нашего района из деревни Сивица был среди политических заключенных в концлагере Береза-Картузская. Он был арестован за создание партийной ячейки в деревне. К счастью, остался жив. 17 сентября 1939 года, как только освободили узников, вернулся домой на Воложинщину", - обратила внимание женщина. 

День народного единства она считает одним из главных государственных праздников. "Мы должны этот день отмечать. Должны рассказывать своим детям, внукам о событиях прошлых лет. У нас, например, в семье так принято. Это гораздо интереснее, чем почитать где-то в книжке, когда рассказывает близкий человек, который сам видел или услышал из первых уст. Ничего не привирая, а говоря все, как было на самом деле", - убеждена Наталия Ловчая. 

Концлагерь Береза-Картузская просуществовал с 1934 по 1939 год. Туда заключали за инакомыслие, за несогласие с польской властью. Сейчас это место памяти.-0- 

Фото Виолетты Южаковой
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Береза Воложин День народного единства
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