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История, культура, досуг. Какие гражданские инициативы воплотили в жизнь в Гомельской области

Опубликовано:

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Регионы
05 ноября 2026, 14:13

История, культура, досуг. Какие гражданские инициативы воплотили в жизнь в Гомельской области

5 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 300 участников объединил в Гомеле ІІІ Форум гражданских инициатив "От идеи - к результату", передает корреспондент БЕЛТА. 

В числе участников - лидеры гражданского общества, депутаты, представители органов власти, школы регионального развития, а также делегации из российских регионов. Форум стал площадкой для презентации опыта по вовлечению жителей области в решение актуальных вопросов местного значения, проектов гражданских инициатив, практик благоустройства и развития сельских населенных пунктов.
Свои идеи участники форума представили в том числе на выставке "Инициатива каждого - общий успех". 

Одну из инициатив - "Эхо войны. Сохраним память вместе" - уже воплотили в жизнь в 2026 году в д.Залипье Урицкого сельсовета, где в минувшем году были подняты останки 16 человек (среди них 5 детей) - жертв геноцида периода Великой Отечественной войны.
"Долгое время на приусадебном участке одного из жителей стоял небольшой памятник. Люди приходили, вспоминали безвинных жертв. И у местного населения совместно с представителями власти, сельским Советом родилась идея увековечить память погибших в центральной части деревни - на берегу пруда", - рассказал председатель Урицкого сельского Совета депутатов, председатель сельисполкома Михаил Выгляд.

Все небезразличные к судьбе родного края люди совместно работали над эскизом мемориала, толокой готовили площадку для него. "В центре памятника - образ скорбящей матери. Мы благоустроили и зону вокруг памятника: разместили информационные плакаты, оборудовали дорожки, установили беседку, лавочки, посадили деревья", - отметил Михаил Выгляд.
Сегодня на этом скорбном месте практически всегда лежат живые цветы, здесь проходят памятные мероприятия. "Это место, где каждый останавливается, вспоминает страшные страницы истории и еще раз задумывается о ценности мирного неба над головой", - добавил председатель. 
 
О богатой народной культуре, традициях и обычаях Житковичского района рассказывают на "Фольк-сустрэчах "Жывая спадчына". "Наша гражданская инициатива направлена на сохранение нематериального культурного наследия района, на развитие его туристического потенциала, на повышение узнаваемости и передачу богатой базы данных молодому поколению", - пояснила методист по работе с клубными формированиями Житковичского районного центра культуры Надежда Некрашевич.

"А изюминка нашего проекта - в активной работе с туристами. Приезжающие к нам люди становятся не просто зрителями, не просто наблюдающими - мы им предоставляем возможность погрузиться в традиции и обычаи. Гости переодеваются в национальные костюмы и принимают участие в обряде - например, замешивают тесто, танцуют и, конечно же, дегустируют традиционные блюда. Мы дарим людям эмоцию, возвращаем в прошлое. В лицах участников нашего коллектива многие гости видят своих бабушек, мам. Туристы уезжают от нас всегда со слезами радости", - подчеркнула она.
Под реализацию инициативы отведено несколько помещений. "В одном демонстрируется свадебный обряд "Каравай". И сцена, и часть зала оформлены в стилистике деревенского дома. У нас есть и действующий ткацкий станок - проводим мастер-классы по ткачеству. В другом зале - мультиборд, на котором демонстрируем накопленный материал, фильмы, обряды, видеозаписи песен", - рассказала методист. 

При реализации гражданской инициативы были закуплены в том числе костюмы, музыкальные инструменты, звукоусилительная аппаратура, шатер, скамейки для людей пожилого возраста. "Потому что не только в помещении мы рассказываем о богатстве нашей культуры, но и на открытых локациях - праздниках, фестивалях", - пояснила Надежда Некрашевич.

"Пой душа - цвети село" - гражданская инициатива под таким названием в Наровлянском районе призвана дарить праздник жителям даже самых отдаленных деревень. "Цель нашей инициативы в том, чтобы можно было выехать в любой населенный пункт нашего района, провести концерт, мастер-класс, театрализованную постановку для жителей. Чтобы не быть привязанными к определенной локации, а на любой территории закрепить наш мобильный надувной шатер со стульями, лавочками, фотозоной и подарить праздник, - рассказала руководитель инициативной группы Людмила Цалко. - Презентовали проект в деревне Конотоп. И людям все понравилось". 
На форуме и с выездом на места с воплощенными идеями жителей Гомельской области познакомились также гости из России. Впечатлен увиденным председатель комитета по местному самоуправлению, законности и регламенту Собрания депутатов городского округа "город Махачкала" (Дагестан) Тимур Гусаев: "Видно, что эти идеи действительно востребованы на местах. Это очень здорово, очень интересно. Думаю, эту практику мы у себя также будем использовать. Реализация гражданских инициатив дает мультипликативный эффект. Люди узнают друг от друга, что есть возможность представлять свои идеи, это находит поддержку у государства. Плюс еще в том, что, внеся свой вклад, люди будут стремиться это сохранить, приумножить и расширить". 

На полях форума подписан ряд соглашений, которые послужат основой для новых совместных проектов, обмена опытом и укрепления экономических и социальных связей между районами и организациями Беларуси. Об инициативах, ответственности, результатах пойдет речь на пленарной части форума. 
Организаторы форума - областная ассоциация местных Советов депутатов при поддержке областного Совета депутатов.-0-
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