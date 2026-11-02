Исторический рекорд: 3 млн тонн зерна намолотили аграрии Минской области

2 ноября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Сегодня сельхозпроизводители Минской области зафиксировали намолот в 3 млн тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минского облисполкома.





"Это исторический максимум. Намолотив три миллиона тонн зерна, аграрии центрального региона выполнили поручение Президента", - отметили в пресс-службе.

Уборка кукурузы в Минской области, в том числе на зерно, продолжается. В настоящее время собрано свыше 5,5 млн т зеленой массы кукурузы, заложено 4,7 млн т силоса, а также намолочено свыше 560 тыс. т зерна кукурузы.-0-