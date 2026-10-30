Исследования 24/7. Второй кабинет компьютерной томографии открыли в городской больнице №1 Орши 

Он также подчеркнул, что все это делается для жителей региона. "Чтобы они меньше болели и вовремя обращались за помощью. И, конечно, для медицинских работников, чтобы они могли качественно и своевременно оказывать помощь, а также заниматься профилактикой заболеваний", - резюмировал Михаил Вишневецкий.-0-

Фото Александра Хитрова

30 октября, Орша /Корр. БЕЛТА/. В Орше в городской больнице №1 им. Семашко открыли второй кабинет компьютерной томографии. Второй компьютерный томограф закуплен за счет средств республиканского бюджета, передает корреспондент БЕЛТА.Рентгеновский компьютерный томограф VENTUM белорусского производства - 64-срезовый аппарат нового поколения, предназначенный для проведения высокоточных исследований различных анатомических областей. Система обеспечивает детализированную визуализацию костей, головного мозга, органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза, мягких тканей, сосудистой системы. Возможно выполнение исследований с контрастным усилением, что позволяет отслеживать уровень накопления контрастного препарата в сосудистом русле. Аппарат поддерживает и перфузионные исследования головного мозга. Это особенно актуально для этого учреждения здравоохранения, на базе которого работает межрайонный центр для оказания медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения. Перфузия даст возможность оценить кровоток в тканях мозга на уровне мелких сосудов-капилляров. Кроме того, новый томограф обеспечивает безопасность при работе с детьми и пациентами с ограниченной переносимостью дозовой нагрузки.Введение оборудования в эксплуатацию позволит разграничить потоки пациентов с различными заболеваниями и увеличит доступность этого вида обследования, в том числе для амбулаторных пациентов. В рамках скрининговых мероприятий по раннему выявлению рака легкого на новом компьютерном томографе будет выполняться низкодозовая КТ для пациентов амбулаторного звена из декретированной группы.Необходимость оборудования второго КТ-кабинета пояснила заместитель главного врача больницы Инна Крачек. "Второй аппарат позволит увеличить количество исследований и обеспечить их непрерывность. В те периоды, когда один из приборов будет проходить техобслуживание, его функции полностью возьмет на себя второй", - сказала она. По ее словам, для работы второго КТ-кабинета проведена полная модернизация помещения, создан кабинет для персонала, оборудована комната для приема пищи, чтобы сотрудники, работающие круглосуточно, могли сделать перерыв.Как отметил начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий, Орша - один из двух межрайонных центров Витебской области. "Здесь оказывают помощь жителям Оршанского, Дубровенского, Толочинского районов, а также пациентам из близлежащих районов, которых доставляет машина скорой помощи. Короткое плечо доставки особенно важно для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом, где время влияет не только на качество, но и на жизнь. Дополнительный компьютерный томограф - подспорье для того, чтобы оказывать помощь 24/7. Специалисты обучены, поэтому с колес аппарат вводится в строй и начинает работать", - уточнил он.В Витебской области укрепление материально-технической базы здравоохранения продолжается. "В этом году в Витебском областном клиническом кардиологическом диспансере будет введен магнитно-резонансный томограф с кардиопакетом - для более углубленного исследования пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Также завершается строительство операционно-реанимационного корпуса Витебской областной клинической больницы и поликлиники в Полоцке в микрорайоне Аэропорт. Сегодня ни одно учреждение здравоохранения не обделено вниманием: объем работ по укреплению материальной базы достаточно большой", - добавил начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома.