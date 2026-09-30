Использовали схему "замена домофонов". В Минске пенсионерка лишилась сбережений





Летом 59-летней минчанке в мессенджере позвонила лжесотрудница службы по замене домофонов. Уточнив количество необходимых чипов, собеседница попросила продиктовать поступивший в СМС-сообщении код подтверждения. Не заподозрив подвоха, женщина выполнила просьбу.





Вскоре пенсионерке поступил звонок от "специалиста цифровой безопасности". Тот заявил, что персональными данными минчанки завладели мошенники. А для получения дальнейших указаний соединил ее с псевдосотрудником Комитета государственного контроля. При общении "правоохранитель" проинформировал: на имя женщины злоумышленники оформили кредит и прямо сейчас предпринимают попытки перевода крупных сумм денег за границу, а в отношении пенсионерки якобы возбуждено уголовное дело, планируется обыск у нее дома с изъятием денег. Спасти сбережения можно только путем их "декларирования".





"Процедуру обещали разъяснить, но для начала поинтересовались суммой накоплений и потребовали их срочно передать курьеру. Испуганная минчанка незамедлительно собрала все деньги и направилась по указанному аферистами адресу, где отдала их неизвестному мужчине", - рассказали в группе по информации и связи с общественностью.





Мошенники обещали вернуть средства на следующий день, но связь прервалась сразу же после передачи денег. Осознав обман, пенсионерка обратилась в милицию.





При оперативно-разыскных мероприятиях удалось установить личность курьера - им оказался 24-летний житель Минска. Как выяснили следователи, молодой человек также стал жертвой преступников и действовал под их руководством.





Схема обмана в отношении посыльного строилась по аналогичной схеме: сначала звонок от "специалиста по установке домофона", который завладел личными данными парня. Затем, используя психологическое давление, мошенники потребовали выполнять инструкции: написать заявление о мнимом трудоустройстве в расчетно-справочный центр и отправить фотографию в мессенджере, выехать в Москву и "помогать пострадавшим" от мошеннических действий - забирать посылки и перевозить их по указанным адресам.





Только от сотрудников милиции минчанин узнал об обмане. Общая сумма ущерба превысила 130 тыс. рублей.





Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) Уголовного кодекса. В настоящее время устанавливают причастных к совершению преступления.





Следственный комитет в очередной раз призывал всех быть бдительными. "Проверяйте звонки. Любые звонки от "почты", "замены домофонов", "спецслужб" через мессенджеры - это мошенники. Не сообщайте СМС-коды - их не спрашивают ни банки, ни госорганы. Просьба назвать код - это стопроцентный обман. Не верьте мнимым переключениям - это психологическое давление. Настоящие государственные органы не работают через мессенджеры, - напомнили важные правила безопасного поведения в СК. - При сомнении прекращайте разговор и звоните в милицию по телефону 102".-0-

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ленинский (Минска) районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства мошенничества в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в группе по информации и связи с общественностью УСК по городу Минску.