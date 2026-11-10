Искреннее побуждение сердца. Более 60 молодых минчан поучаствовали в акции "День донора с Союзом молодежи"

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "День донора с Союзом молодежи" прошла в Минске. Ее участниками стали более 60 молодых жителей столицы, передает корреспондент БЕЛТА.





Для Минской городской организации ОО "БРСМ" акция такого формата стала первым опытом. Участниками стали лидеры и активисты БРСМ - студенты и работающая молодежь. Для проведения донации организаторы создали необходимые условия, соответствующие санитарным требованиям. Сначала регистраторы проверяли документы участников - паспорт и выписку из медкарты, выдавали необходимые документы. Затем доноры проходили консультацию и медосмотр. Врач решал, можно ли допустить каждого из них к сдаче крови. После получения разрешения участники могли перекусить и отправиться на донацию.

Для многих пришедших это был не первый опыт. Ксения Стрельцова сдает кровь уже в третий раз. "Два раза я сдавала кровь во время подобных акций, когда училась в университете", - рассказала она. По словам донора, кровь сдают и ее родители, поэтому вопрос, участвовать ли в акции, перед ней не стоял. "У меня достаточно редкая четвертая положительная группа крови. Так что я решила поделиться ею с теми, кто в ней нуждается", - добавила девушка. Для многих пришедших это был не первый опыт. Ксения Стрельцова сдает кровь уже в третий раз. "Два раза я сдавала кровь во время подобных акций, когда училась в университете", - рассказала она. По словам донора, кровь сдают и ее родители, поэтому вопрос, участвовать ли в акции, перед ней не стоял. "У меня достаточно редкая четвертая положительная группа крови. Так что я решила поделиться ею с теми, кто в ней нуждается", - добавила девушка.

Донации Ксения Стрельцова переносит спокойно. "В первый раз я волновалась, но потом привыкла. Поняла, как проходит процедура и что нужно делать", - поделилась она. Донации Ксения Стрельцова переносит спокойно. "В первый раз я волновалась, но потом привыкла. Поняла, как проходит процедура и что нужно делать", - поделилась она.

По словам девушки, выездной формат удобен тем, что сдача крови проходит быстрее и спокойнее. С ней согласен и Илья Курнушко, который также пришел на акцию. "Все проходит достаточно быстро. К тому же Дом молодежи находится близко к моему дому, поэтому мне было удобнее прийти сюда, чем ехать в больницу. И очередей здесь нет", - рассказал он.





"На работе предложили поучаствовать в акции, и я, конечно, согласился. Считаю, что это важно. У меня первая отрицательная группа крови, поэтому моя кровь может быть востребована в экстренных ситуациях и помочь спасти чью-то жизнь", - отметил молодой человек.

Старшая медицинская сестра отделения организации производственной и клинической трансфузиологии Городского центра трансфузиологии 6-й городской клинической больницы Анна Ковальская рассказала, что сотрудники медучреждения регулярно работают на выездных акциях и хорошо знают порядок их проведения. "Мы заранее продумываем все условия, поскольку процедура состоит из нескольких этапов. Возможны разные ситуации: даже донор, который соответствует всем требованиям, может неожиданно потерять сознание. Поэтому мы всегда готовы. На каждом этапе сотрудники знают, за что отвечают и как действовать, если понадобится оказать первую помощь", - пояснила она. Старшая медицинская сестра отделения организации производственной и клинической трансфузиологии Городского центра трансфузиологии 6-й городской клинической больницы Анна Ковальская рассказала, что сотрудники медучреждения регулярно работают на выездных акциях и хорошо знают порядок их проведения. "Мы заранее продумываем все условия, поскольку процедура состоит из нескольких этапов. Возможны разные ситуации: даже донор, который соответствует всем требованиям, может неожиданно потерять сознание. Поэтому мы всегда готовы. На каждом этапе сотрудники знают, за что отвечают и как действовать, если понадобится оказать первую помощь", - пояснила она.





Медицинское сообщество, по словам Анны Ковальской, старается привлекать молодежь к донорству крови, объясняя его значение и важность. "У ребят, которые пришли сегодня, прямо глаза горят. Видно, что это искреннее, чистое побуждение сердца", - подчеркнула она.





В Минской городской организации ОО "БРСМ" сообщили, что подобные акции в Доме молодежи теперь будут проходить регулярно.-0-