"> "Искра" хочет зажечь регионы: молодежное движение готовит новые проекты для районных центров

31 октября, Минск / Корр. БЕЛТА/. Дискуссионные клубы, блогерские пространства, центры творчества и собственные молодежные проекты в каждом районном центре - такие задачи ставит перед собой движение "Искра" Белорусской партии "Белая Русь". Их обозначили участники II партийного форума, который прошел 30-31 октября в Гомельской области и собрал около 500 человек, передает корреспондент БЕЛТА.



Форум стал не только поводом подвести итоги первого года работы движения, но и возможностью посмотреть на молодежную повестку через конкретные дела. Вместо того чтобы ограничиваться пленарными выступлениями, участники отправились в разные города Гомельщины, знакомились с предприятиями, встречались с работающей молодежью и обсуждали, как идеи могут воплощаться непосредственно на местах.



Шесть делегаций представляли разные регионы страны. Они работали в Мозыре, Речице, Светлогорске, Жлобине, Калинковичах и Рогачеве. В программе были посещения промышленных площадок и встречи с молодежными коллективами. Завершались региональные маршруты проектом "Открытое знание" в формате тренд-баттла. Его участники обсуждали тему форума – "От слова - к делу! От идеи - к успеху страны!".



Такой формат, по замыслу организаторов, должен был связать три направления: регион, профессию и партию. Молодые люди могли увидеть, чем живут предприятия и города, пообщаться с представителями разных сфер и представить собственный взгляд на развитие малой родины.



От одного проекта к трем



За первый год у "Искры" сформировались три флагманских проекта. О них рассказал лидер молодежного движения Ярослав Давыденко. Первый – "Открытое знание", в рамках которого проходят молодежные тренд-баттлы. Второй - образовательный проект "Модуль". За год состоялись два набора, общее число слушателей составило около 80 человек. Во втором наборе участвовали представители 11 иностранных делегаций.



Третьим направлением стал проект "Словом и делом", который этим летом прошел в Гродненской области. В нем белорусская и зарубежная молодежь не только участвовала в совместной деятельности, но и знакомилась с жизнью региона, его предприятиями, историей и культурой.



На форуме Совет движения принял решение продолжить эту инициативу летом 2027 года - уже в каждом регионе Беларуси. Предполагается, что в проектах будут участвовать белорусские молодые люди и представители дружественных зарубежных стран. "Самое главное наше достижение - это то, что у нас есть четко закрепленные за нашим молодежным движением флагманские проекты", - отметил Ярослав Давыденко.



Что такое "регион молодых"



Одним из ключевых пунктов принятой на форуме резолюции стало создание в каждом районном центре "региона молодых". Речь идет не об отдельном мероприятии, а о целой инфраструктуре для инициатив и общения. В нее должны войти сильный штаб "Искры", дискуссионный клуб для обсуждения актуальных вопросов, блогерское пространство для создания контента о своей малой родине, профессии и партийной деятельности, а также хобби-центр для творчества и полезного досуга.



В резолюции также предусмотрено проведение молодежных тренд-баттлов ежемесячно. Их участники намерены учиться аргументировать свою позицию, слышать собеседников и искать компромиссы.



Председатель Белорусской партии "Белая Русь" Ольга Чемоданова, оценивая первый год работы движения, обратила внимание не только на рост числа участников, но и на практическую составляющую их деятельности. "Самое главное, конечно, это те реальные конкретные дела, которые сегодня озвучивают искры не только в информационном пространстве, но и, безусловно, реализуют их на местах", - сказала она.



По словам Ольги Чемодановой, впереди у молодежного движения не только политические дискуссии и практико-ориентированные встречи, но и новые проекты, связанные с развитием малой родины и страны в целом. Она призвала активистов самим выступать с инициативами и брать на себя ответственность за их реализацию. "Дальше это уже должны быть ваши инициативы и ваши проекты, конкретные дела на местах, которые превратят каждый райцентр нашей страны в регион молодых", - подчеркнула председатель партии.



Новые задачи и новые команды



Второй день форума был посвящен подведению итогов и организационным решениям. На заседании Совета движения утвердили обновленную редакцию Положения о "Искре" и новый состав Республиканского штаба. В него вошли представители региональных команд, которым предстоит координировать работу на республиканском уровне.



Участники также приняли резолюцию. В ней говорится о необходимости создавать условия для самореализации молодых людей, развивать межрегиональное взаимодействие и вовлекать молодежь в общественную жизнь. Среди ориентиров названы инициатива, труд, единство и наставничество.



Отдельное место в документе заняли планы по развитию коммуникации в регионах и медиапространстве. Молодые партийцы заявили о намерении создавать позитивный контент о своих городах и профессиях, а также использовать дискуссионные площадки для обсуждения значимых тем. "Время требует конкретных действий, высокой самоотдачи и ежедневного труда. Мы ответственно заверяем партию и всех граждан Республики Беларусь: наши слова не разойдутся с делом", - говорится в резолюции форума.



По итогам года лучшим областным штабом признали Гомельский областной штаб молодежного движения "Искра". Его лидер Николай Скинтиян получил награду из рук Ольги Чемодановой. Партийными благодарностями также отметили молодых активистов из разных регионов.



Движение "Искра" было создано 1 ноября 2025 года. Как отметили на форуме, на начало 2026 года в его рядах насчитывалось более 10 тыс. человек, и с тех пор число участников увеличилось. Теперь одной из главных задач организаторы называют поиск молодых лидеров и развитие инициатив, которые будут заметны не только на общереспубликанских площадках, но и в повседневной жизни районов.-0-