"> "Искра" хочет зажечь регионы: молодежное движение готовит новые проекты для районных центров

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 31 октября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:45 В крупных городах Испании магазины заколачивают витрины из-за риска беспорядков В мире
21:42 В Гааге полиция разгоняет протестующую молодежь В мире
21:36 "Как могли, так и выживали. Был дом - и нет дома". Жители Алешки делились историями и надеждами в Гомеле Общество
21:19 "Столица" вышла в плей-офф Лиги чемпионов по мини-футболу Спорт
21:12 "От договороспособности тройки гигантов зависит мир на планете". Эксперт о возможной встрече глав РФ, КНР и США Общество
21:01 В Париже полиция применила против протестующих слезоточивый газ В мире
20:57 "Искра" хочет зажечь регионы: молодежное движение готовит новые проекты для районных центров Регионы
20:47 Бакич оформил первый хет-трик в футбольном чемпионате Беларуси Спорт
20:38 В ФСБ РФ заявили о полученных от США данных о подготовке теракта в Москве В мире
20:32 В Пуховичском районе проходит учебно-полевой сбор курсантов Университета гражданской защиты МЧС Регионы
20:23 От выставки техники до мастер-классов. Акция МЧС собрала минчан на масштабный интерактив Регионы
20:03 Туск выступит с обращением в связи с ситуацией вокруг Конституционного суда Польши В мире
19:57 На дорогах Беларуси устанавливают новый вид дорожных отбойников Общество
19:49 Увидеть Академию изнутри: будущие абитуриенты побывали на Дне открытых дверей Общество
19:33 "Белорусские врачи - самые внимательные". Эвакуированные из Алешек о медиках из Гомеля Общество
19:23 Более 360 тыс. российских рублей, евро и фунты выманили мошенники у жительницы Орши Регионы
19:17 "БНТУ-БелАЗ" победил гандболисток "Гомеля" в чемпионате Беларуси Спорт
19:12 Велосипедистка Терехова стала трехкратной победительницей Кубка сильнейших в Минске Спорт
19:12 Что нужно сделать в домах, авто и на участках до холодов - рекомендации специалистов Общество
19:07 "Он сильно любил актеров". Вечер памяти кинорежиссера Виктора Турова прошел в Минске Культура
18:45 Делегация из Мьянмы изучит туристический потенциал Беларуси Общество
18:34 В Париже тысячи человек вышли на акцию протеста В мире
18:33 "ДОБРО.БЕЛ" в действии: брестские активисты БРСМ навели порядок в доме одинокой женщины Регионы
18:23 Волна протестов в Сербии - разовая? Мнение эксперта Общество
18:21 Футболистки "Минска" впервые проиграли в чемпионате Беларуси Спорт
18:01 Белорусские специалисты и волонтеры помогли жителям Алешек на заключительном этапе гуманитарной операции. ВИДЕО Общество
17:59 Что является залогом успешного взаимодействия с блогерами? Ответили в Мининформе Общество
17:48 "Не только народ должен идти к власти, но и власть к народу". Каким было это движение в 2006 году Президент
17:48 В Финляндии самый высокий уровень безработицы среди стран Евросоюза В мире
17:46 Дальше - ярче и интереснее. Стартовал юбилейный сезон Республиканской хоккейной лиги Спорт
Все новости
Все новости

"Искра" хочет зажечь регионы: молодежное движение готовит новые проекты для районных центров

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
31 октября 2026, 20:57

"Искра" хочет зажечь регионы: молодежное движение готовит новые проекты для районных центров

31 октября, Минск / Корр. БЕЛТА/. Дискуссионные клубы, блогерские пространства, центры творчества и собственные молодежные проекты в каждом районном центре - такие задачи ставит перед собой движение "Искра" Белорусской партии "Белая Русь". Их обозначили участники II партийного форума, который прошел 30-31 октября в Гомельской области и собрал около 500 человек, передает корреспондент БЕЛТА. 

Форум стал не только поводом подвести итоги первого года работы движения, но и возможностью посмотреть на молодежную повестку через конкретные дела. Вместо того чтобы ограничиваться пленарными выступлениями, участники отправились в разные города Гомельщины, знакомились с предприятиями, встречались с работающей молодежью и обсуждали, как идеи могут воплощаться непосредственно на местах.

Шесть делегаций представляли разные регионы страны. Они работали в Мозыре, Речице, Светлогорске, Жлобине, Калинковичах и Рогачеве. В программе были посещения промышленных площадок и встречи с молодежными коллективами. Завершались региональные маршруты проектом "Открытое знание" в формате тренд-баттла. Его участники обсуждали тему форума – "От слова - к делу! От идеи - к успеху страны!".

Такой формат, по замыслу организаторов, должен был связать три направления: регион, профессию и партию. Молодые люди могли увидеть, чем живут предприятия и города, пообщаться с представителями разных сфер и представить собственный взгляд на развитие малой родины.

От одного проекта к трем

За первый год у "Искры" сформировались три флагманских проекта. О них рассказал лидер молодежного движения Ярослав Давыденко. Первый – "Открытое знание", в рамках которого проходят молодежные тренд-баттлы. Второй - образовательный проект "Модуль". За год состоялись два набора, общее число слушателей составило около 80 человек. Во втором наборе участвовали представители 11 иностранных делегаций.

Третьим направлением стал проект "Словом и делом", который этим летом прошел в Гродненской области. В нем белорусская и зарубежная молодежь не только участвовала в совместной деятельности, но и знакомилась с жизнью региона, его предприятиями, историей и культурой.

На форуме Совет движения принял решение продолжить эту инициативу летом 2027 года - уже в каждом регионе Беларуси. Предполагается, что в проектах будут участвовать белорусские молодые люди и представители дружественных зарубежных стран. "Самое главное наше достижение - это то, что у нас есть четко закрепленные за нашим молодежным движением флагманские проекты", - отметил Ярослав Давыденко.

Что такое "регион молодых"

Одним из ключевых пунктов принятой на форуме резолюции стало создание в каждом районном центре "региона молодых". Речь идет не об отдельном мероприятии, а о целой инфраструктуре для инициатив и общения. В нее должны войти сильный штаб "Искры", дискуссионный клуб для обсуждения актуальных вопросов, блогерское пространство для создания контента о своей малой родине, профессии и партийной деятельности, а также хобби-центр для творчества и полезного досуга.

В резолюции также предусмотрено проведение молодежных тренд-баттлов ежемесячно. Их участники намерены учиться аргументировать свою позицию, слышать собеседников и искать компромиссы.

Председатель Белорусской партии "Белая Русь" Ольга Чемоданова, оценивая первый год работы движения, обратила внимание не только на рост числа участников, но и на практическую составляющую их деятельности. "Самое главное, конечно, это те реальные конкретные дела, которые сегодня озвучивают искры не только в информационном пространстве, но и, безусловно, реализуют их на местах", - сказала она.

По словам Ольги Чемодановой, впереди у молодежного движения не только политические дискуссии и практико-ориентированные встречи, но и новые проекты, связанные с развитием малой родины и страны в целом. Она призвала активистов самим выступать с инициативами и брать на себя ответственность за их реализацию. "Дальше это уже должны быть ваши инициативы и ваши проекты, конкретные дела на местах, которые превратят каждый райцентр нашей страны в регион молодых", - подчеркнула председатель партии.

Новые задачи и новые команды

Второй день форума был посвящен подведению итогов и организационным решениям. На заседании Совета движения утвердили обновленную редакцию Положения о "Искре" и новый состав Республиканского штаба. В него вошли представители региональных команд, которым предстоит координировать работу на республиканском уровне.

Участники также приняли резолюцию. В ней говорится о необходимости создавать условия для самореализации молодых людей, развивать межрегиональное взаимодействие и вовлекать молодежь в общественную жизнь. Среди ориентиров названы инициатива, труд, единство и наставничество. 

Отдельное место в документе заняли планы по развитию коммуникации в регионах и медиапространстве. Молодые партийцы заявили о намерении создавать позитивный контент о своих городах и профессиях, а также использовать дискуссионные площадки для обсуждения значимых тем. "Время требует конкретных действий, высокой самоотдачи и ежедневного труда. Мы ответственно заверяем партию и всех граждан Республики Беларусь: наши слова не разойдутся с делом", - говорится в резолюции форума.

По итогам года лучшим областным штабом признали Гомельский областной штаб молодежного движения "Искра". Его лидер Николай Скинтиян получил награду из рук Ольги Чемодановой. Партийными благодарностями также отметили молодых активистов из разных регионов.

Движение "Искра" было создано 1 ноября 2025 года. Как отметили на форуме, на начало 2026 года в его рядах насчитывалось более 10 тыс. человек, и с тех пор число участников увеличилось. Теперь одной из главных задач организаторы называют поиск молодых лидеров и развитие инициатив, которые будут заметны не только на общереспубликанских площадках, но и в повседневной жизни районов.-0-
Новости рубрики Регионы
В Пуховичском районе проходит учебно-полевой сбор курсантов Университета гражданской защиты МЧС
Фото предоставлено Минским городским управлением МЧС От выставки техники до мастер-классов. Акция МЧС собрала минчан на масштабный интерактив
Фото из архива Более 360 тыс. российских рублей, евро и фунты выманили мошенники у жительницы Орши
"ДОБРО.БЕЛ" в действии: брестские активисты БРСМ навели порядок в доме одинокой женщины
Фото из архива Уборку картофеля и кукурузы на силос завершают в Брестской области
"Обрести душевный покой". Почему паломники со всего мира стремятся в святые места Слонимского района
  • Главная
  • "> "Искра" хочет зажечь регионы: молодежное движение готовит новые проекты для районных центров
    • Главное
    Новая Городская инфекционная больница открыта в Минске
    Белорусские специалисты и волонтеры помогли жителям Алешек на заключительном этапе гуманитарной операции. ВИДЕО
    МИД Беларуси о ситуации в Польше: споры должны урегулироваться через диалог, а не путем паралича органов власти
    Санкции сняты. Boeing возвращается к полноценному сотрудничеству с "Белавиа" - Рыбаков
    Топ-новости
    "Не только народ должен идти к власти, но и власть к народу". Каким было это движение в 2006 году
    Хоккейная команда Президента победила на старте 20-го сезона РХЛ
    Развернута 21 бригада. Белорусские медики в аэропорту Гомеля оказывают помощь жителям Алешек
    Белорус Попов стал восьмым на чемпионате мира по тяжелой атлетике
    Дальше - ярче и интереснее. Стартовал юбилейный сезон Республиканской хоккейной лиги
    Делегация из Мьянмы изучит туристический потенциал Беларуси
    Что является залогом успешного взаимодействия с блогерами? Ответили в Мининформе
    Маневры, переброска войск, ядерные сценарии: почему Европа не выходит из режима учений
    "Готовы одеть, накормить, обогреть и дать возможность людям почувствовать себя в безопасности". Шпилевская о встрече жителей Алешек в Гомеле
    Лубинец поблагодарил Минск за высокий уровень организации этапов гуманитарной операции в Алешках
    ЛДПБ переизбрала руководящие органы партии и определила планы на ближайшие годы
    От "Брестской крепости" до новых проектов: как Союзное государство развивает совместное кинопроизводство
    "Обрести душевный покой". Почему паломники со всего мира стремятся в святые места Слонимского района
    Монголия в "эпоху сжатия": медный фундамент, энергетический дефицит и стратегия "третьего соседа"
    Перцов: Беларусь снова продемонстрировала свою готовность помочь
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.