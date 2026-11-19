19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи завершили расследование уголовного дела о получении взяток инженером материально-технического снабжения одного из региональных филиалов РУП "Энергосбыт". За содействие коммерческой организации в победе на закупках мужчина получил более 3 тыс. рублей. Об этом БЕЛТА сообщили в УСК по Минску.





По данным следствия, в 2023-2024 годах 41-летний инженер, отвечавший за проведение закупок товарно-материальных ценностей и достоверность маркетинговых исследований, предложил представителям частной компании сотрудничество за денежное вознаграждение. Он гарантировал им победу в закупках запчастей для технического оборудования филиала. Чтобы обеспечить коммерсантам преимущество, мужчина создавал видимость приглашения к участию в маркетинговых исследованиях разных потенциальных поставщиков. При этом фактически предложения поступали только от одной фирмы. Ее представители составляли фиктивные документы от имени других участников. В некоторых случаях инженер использовал старые заявки сторонних организаций, внося в них ложные сведения.





Кроме того, в документах по результатам маркетинговых исследований стоимость поставки от других участников намеренно завышалась. Это обеспечивало интересующей инженера компании безальтернативную победу в закупках. За содействие в заключении выгодных контрактов мужчина потребовал вознаграждение в размере 5% от суммы каждой поставки по соответствующим договорам. Деньги он лично получал в Минске. Общая сумма взяток превысила 3 тыс. рублей.





Противоправную деятельность инженера выявили сотрудники милиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.430 Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде личного поручительства. Кроме того, он добровольно возместил доход, полученный преступным путем.





Следствие также изучило организационно-распорядительные документы филиала и установило причины и условия, способствовавшие совершению преступления. В адрес предприятия внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения усовершенствована работа комиссии по противодействию коррупции, устранены недостатки при приеме и регистрации корреспонденции, введен внутренний аудит закупок. Сотрудников, отвечающих за эти процедуры, направили на обучение, также приняты меры по повышению их правового сознания.-0-