Второе направление - профилактика, охватывающая образование, здравоохранение, сферу труда и соцзащиты. "Она дает положительный результат: снижается количество несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности. Поэтому эту работу необходимо продолжать, чтобы как можно меньше наших детей и молодежи было вовлечено в противоправную деятельность", - добавил он.

Также на заседании затронули тему реабилитации наркозависимых: о принимаемых мерах рассказал представитель Минского городского клинического наркологического центра.-0-





Фото ГУВД Мингорисполкома

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактические площадки для молодежи интерактивного проекта "Безопасное пространство" планируют открыть в каждом районе Минска. Об этом сообщил начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома Кирилл Беркозов во время расширенного заседания горисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.Правоохранитель сообщил, что обстановка в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики их потребления в столице остается стабильной. "Но с учетом количества выявляемых каналов поставки, ликвидированных интернет-магазинов по продаже наркотиков, а также изъятых наркотических средств мы видим, что угрозы по-прежнему остаются. В Минске проживает наиболее платежеспособное население, аккумулируется большое количество детей и молодежи. Преступный элемент нацелен на то, чтобы максимально работать по столице и как можно больше заработать на наших людях, детях", - рассказал он.Большинство преступлений в этой сфере совершается в интернете. "Поэтому мы делаем упор на развитие такого подразделения управления, как аналитическая разведка, которая ежедневно присутствует в интернете, ведет мониторинг и выявляет все триггеры, элементы, которые нам важны для работы, чтобы в последующем максимально установить всех владельцев интернет-магазинов и привлечь их к ответственности", - отметил Кирилл Беркозов.В Минске на практике обучают детей противостоять приемам вербовки и избегать ошибок при общении с злоумышленниками в Сети. "Первым шагом стало создание на базе Центра безопасности МЧС молодежной антинаркотической площадки, экспозиция которой позволяет более эффективно влиять на сознание учащихся и формировать стойкое негативное отношение к наркопотреблению. Похожие площадки проекта "Безопасное пространство" появились на базе Минского государственного дворца детей и молодежи, Дворца детей и молодежи "Золак", - рассказал начальник управленияВ каждом районе столицы определены базы для открытия площадок. "Их открытие значительно увеличит охват целевой аудитории и будет способствовать развитию персональных и социальных навыков, уменьшению поведенческих проблем общего характера, а также снижению интереса к наркотикам", - резюмировал Кирилл Беркозов.