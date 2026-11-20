Белорусско-Российскому университету исполняется 65 лет. За это время учебное заведение прошло путь от профильного машиностроительного института до уникального межгосударственного вуза, где студенты могут выбирать между белорусской и российской образовательными программами. О том, как меняется подход к подготовке инженеров, какие новые технологии осваивают студенты и почему выпускники БРУ востребованы на ведущих предприятиях страны, рассказал ректор университета Михаил Лустенков.





- Михаил Евгеньевич, 65 лет назад здесь открылся Могилевский машиностроительный институт. Сегодня мы знаем учреждение как БРУ. Что самое главное изменилось в подходе к обучению за эти десятилетия?





- Действительно, история начиналась в 1961 году с профильного технического института, который готовил специалистов для машиностроения. В 2000 году, после распада Советского Союза, мы преобразовались в Могилевский государственный технический университет (МГТУ). Но уже через год, в 2001-м, было подписано межправительственное соглашение между Беларусью и Россией, и мы приобрели межгосударственный статус.





Несмотря на это в нашем университете осуществляется подготовка специалистов по нескольким ключевым направлениям. В первую очередь, это технические направления, включающие технологии машиностроения, металлургические станки и обрабатывающие центры, энергетику и электротехнику, а также приборостроение. Кроме того, мы уделяем внимание IT-сфере и транспортному сектору, охватывающим автомобилестроение, тракторостроение и разработку строительных и дорожных машин. В области строительства мы предлагаем программы по промышленно-гражданскому строительству и строительству автомобильных дорог. Также у нас есть факультет управления инновациями, который включает экономику, инженерную экономику и логистику.





Главное же изменение заключается в уникальности нашего положения. БРУ - единственный вуз в стране, где существуют две образовательные системы. Абитуриент сам выбирает траекторию: учиться по белорусской программе и получить диплом государственного образца РБ или пойти по российской программе и стать обладателем диплома российского образца. Это реальная интеграция. Одни и те же преподаватели ведут дисциплины, адаптируя их под разные стандарты. Происходит взаимообогащение практик: мы видим, что лучше работает в российской системе, что - в белорусской, и берем лучшее из этого.





- Как этот двойной статус ощущают студенты на практике? Дает ли это реальные преимущества в учебе или карьере?





- Преимущество очевидно. Дипломы взаимопризнаваемы на всех уровнях. Наши выпускники никогда не сталкиваются с проблемами трудоустройства ни в Беларуси, ни в Российской Федерации. Они могут работать на ведущих предприятиях обеих стран.





Есть нюанс с законодательством: в Беларуси действует система распределения, в России - нет. Граждане Беларуси, даже обучающиеся по российским программам, должны отработать два года, целевики - пять. Большинство выпускников воспринимают это не как ограничение, а как благо. У них есть гарантированное рабочее место, причем часто предприятия конкурируют за молодых специалистов, оставляя несколько заявок на одного человека. Отработав положенный срок, они свободны в выборе и могут работать где хотят. То же самое касается граждан РФ, обучающихся у нас: они получают возможность работать как в России, так и в Беларуси.





Количество российских студентов у нас растет. Сейчас всего на дневной и заочной формах обучается около 3800 человек, из них примерно 100 - граждане России. Интересно, что они делятся поровну: половина учится по российским программам, половина - по белорусским. Это говорит о равноправии и привлекательности обоих направлений.





- Университет активно развивает материально-техническую базу. Какие новые лаборатории или оборудование появились за последнее время?





- Межгосударственный статус открыл нам доступ к крупным проектам, которые были бы недоступны обычному региональному вузу. Например, в 2018-2019 годах мы реализовали проект Союзного государства по развитию научно-образовательной деятельности. Благодаря ему наш учебный корпус №7 оснастили уникальным оборудованием. Среди новинок - 3D-принтер по металлу с камерой печати 400 на 400 мм. На тот момент таких было всего два в стране: один в Национальной академии наук Беларуси, второй - у нас. Это позволило создать новую научную школу.





Также мы закупили инженерное программное обеспечение и создали инжиниринговый центр. Наши молодые преподаватели и сотрудники теперь выполняют расчеты металлоконструкций для предприятий Беларуси и России.





Сейчас мы реализуем проект ЮНИДО, где финансовым донором выступает Российская Федерация. По этому проекту БРУ становится центром по популяризации технологий четвертой промышленной революции: безлюдного производства, полной роботизации, интернета вещей. Мы закупили уникальные станки и элементы роботизированных поточных линий. Студенты и специалисты предприятий учатся организовывать автоматическое перемещение заготовок, работать с манипуляторами.





Одним из направлений, которыми мы по праву гордимся, является сварочное производство и технологии оборудования для сварки. Мы создали Центр сертификации и испытаний, который признан ведущей организацией в сфере сварочных технологий, особенно в контексте строительства и эксплуатации Белорусской атомной электростанции. Наши специалисты выполняют значительный объем работ по договорам, подтверждая высокий уровень компетенции в данной области. И наша лабораторная база сегодня ничем не уступает столичным техническим вузам.





- Насколько тесно университет сотрудничает с местными заводами? Студенты реально работают на предприятиях во время учебы, или это пока только теория?





- В 2003 году нас признали лучшим вузом страны в области науки среди технических учебных заведений. Почему? Потому что на каждый рубль бюджетных средств, выделенных на науку, мы привлекаем 8-9 рублей внебюджетных средств от предприятий. Заводы платят не просто так, а за решение конкретных научных и производственных задач, с которыми не могут справиться своими силами.





Мы не можем купить все существующие в мире станки, да и нет в этом смысла. Поэтому мы создали сеть филиалов кафедр непосредственно на предприятиях Могилева. Студенты один-два раза в неделю выезжают на заводы, где видят реальное оборудование в работе, решают практические задачи под руководством специалистов. Это выгодно всем: студенты получают живые знания, а предприятия могут присмотреть себе будущих сотрудников.





Около 65-70% наших выпускников остаются работать в Могилевской области, но 30% уезжают в другие регионы, включая Минск. Наши выпускники востребованы на флагманах промышленности: БелАЗе, МАЗе, МТЗ, "Белшине".





- Кто сегодня идет учиться в БРУ? Каким вы видите современного студента?





- К нам приходит много ребят из районов. Часто это не школьники с золотыми медалями и запредельными баллами, но люди с природной смекалкой, "рукастые", нацеленные на результат. Технические специальности - сопромат, теория машин и механизмов, высшая математика - требуют упорства. Те, кто преодолевает этот базовый барьер, на специальных дисциплинах часто показывают себя лучше, чем теоретики. Особенно это заметно на профилях, связанных с эксплуатацией и ремонтом техники.





Конечно, мы стремимся привлечь больше талантливой молодежи. Для этого существуют олимпиады, льготы для выпускников нашего лицея, целевая подготовка. Целевой набор - очень удачная форма. Да, студент обязан отработать пять лет, но он знает, куда пойдет, еще до начала учебы.





- Какими достижениями последних пяти лет вы можете гордиться?





- Юбилей - повод подвести итоги пятилетки. Первое важное событие - воссоздание военной кафедры в 2024 году. Кафедра существовала еще в советское время, но была закрыта в 90-е и теперь возвращена. Мы стали центром подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов не только для своего вуза, но и для других учреждений образования области.





Второе достижение - спорт. Последние несколько лет мы уверенно занимаем первое место в республиканской спартакиаде среди вузов третьей группы.





Третье - рост популярности студенческих отрядов. Если раньше в них работало около 200 человек, то сейчас эта цифра выросла до 400-500 ежегодно. При общем количестве студентов дневной формы обучения каждый четвертый - пятый студент получает опыт реальной работы через студотряды.





И, конечно, научные успехи. В 2023 году мы были признаны лучшей организацией высшего образования по научной работе.





- 65 лет - серьезная дата. Какая главная цель стоит перед университетом на ближайшие пять лет?





- За последние годы мы открыли много новых специальностей, реагируя на тренды: робототехника, мехатроника, искусственный интеллект, IT. Пришло время проанализировать эффективность этих направлений. Рынок меняется, требования экономики эволюционируют.





Сейчас мы видим тенденцию к укрупнению и возвращению к классике. Некоторые узкие специальности, которые не оправдали ожиданий, будут оптимизированы. Наша цель - не гнаться за количеством направлений, а обеспечить высокое качество подготовки по ключевым, востребованным профилям. Мы хотим сохранить баланс между инновациями и инженерной школой, которая доказала свою эффективность за 65 лет.





Татьяна СЕЛЕДЦОВА,

БЕЛТА.-0-