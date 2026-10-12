Иностранец хотел стать закладчиком в Минске, но был задержан во время тестового задания

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля Октябрьского РУВД с поличным задержали 23-летнего иностранца, который в Беларуси хотел устроиться закладчиком интернет-магазина по продаже психотропов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



Иностранец признался, что планировал заработать деньги для поездки в Европу. В интернете он нашел "легкую", по его мнению, вакансию курьера наркомагазина и получил несколько тестовых заданий. Во время выполнения одного из них он и был задержан.



У молодого человека и в тайниках обнаружено не менее 20 г особо опасного психотропного вещества 4-СМС.



Возбуждено уголовное дело.-0-