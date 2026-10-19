"Импульс к развитию есть даже в глубинке". Глава Гомельского района о потенциале регионов





На минувшей неделе глава государства обозначил ключевые направления развития северного края страны. По мнению Александра Новикова, эти векторы актуальны и для юго-восточной части республики.





Гомельский район имеет выраженное аграрное направление, которое с учетом особенностей региона получило четкую специфику. В первую очередь она связана с овощеводством и садоводством, а также разведением птицы. Ряд хозяйств за десятилетия деятельности заработали имидж надежных поставщиков свежих продуктов. Дальнейшее развитие сельского хозяйства связано с поступательным укреплением материально-технической базы предприятий АПК, созданием новых рабочих мест, открытием дополнительных линий по переработке продукции и получением товаров с более высокой добавленной стоимостью. В каждом конкретном случае есть немало точек роста, уверен председатель райисполкома.





Еще один из ключевых ракурсов, которые обозначил глава государства, - развитие туризма. "В этом плане даже в глубинке в каждом регионе можно найти импульс к развитию. В ближайшее время Гомельский район отметит 100-летний юбилей. Как административно-территориальная единица он был образован в декабре 1926 года. Именно особенности его истории и традиций, которые передаются из поколения в поколение, становятся магнитом, притягивающим интерес туристов. А неравнодушие местных жителей и их умение сохранять и преподносить то, что десятилетиями приумножало свою ценность, позволяет наполнять историко-культурные проекты особым колоритом и аутентикой", - подчеркнул глава района.

На слуху - проект "Дорогами Екатерины", который уже объединил разные районы в Гомельской области, а также России. Обновленные туристические маршруты овеяны легендами, а также историческими фактами.





Популярность набирают и фестивальные проекты. К примеру, каждую весну в Грабовском сельсовете отмечают "Именины Екатерины". Фестивальная традиция полюбилась не только жителям Гомельской области, но и собирает гостей из других стран. Такой праздник всегда наполнен интерактивом, театральными постановками с инсценировкой исторических событий. На свежем воздухе дают даже мини-балы со старинными танцами. Атмосферности добавляют мастер-классы по изготовлению брошей и вееров, а также литературное чаепитие.





Кроме того, в Гомельском районе создан и развивается уникальный музей ароматов. Ребята и педагоги Грабовской средней школы изучают местную флору, проводят полевые практики, реализуют образовательные и экологические проекты, пополняя экспозицию. Коллекцию составляют природные ароматы родного края: от целебных травяных сборов до цветочного ассорти, арома-боксов и открыток.





Гастрономический, исторический, духовный, патриотический - масштаб туристического потенциала в районе не имеет ограничений, уверен Александр Новиков. Здесь есть и храм Вознесения Господня, и садово-парковый ансамбль, частично сохранившийся от имения XIX столетия, принадлежавшего роду Фащей, и историческая усадьба-домик князя Паскевича в живописной лесной зоне.





Неизгладимый след в летописи района оставила Великая Отечественная война. В наши дни вскрываются новые страницы истории и факты геноцида белорусского народа. Военно-исторический комплекс "Партизанская криничка" (филиал Гомельского областного музея военной славы) воссоздан на месте стоянки партизанского отряда "Большевик". Мемориальный комплекс и интерактивная экспозиция под открытым небом ежегодно собирает тысячи туристов - взрослых и детей.





"Есть еще множество страниц в летописи, которые будут по-настоящему интересны. Мы живем рядом с ними и не всегда понимаем их истинную ценность. История Гомельского района уходит своими корнями в глубокое прошлое. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические находки, датированные 4-6 тысячелетиями до нашей эры, обнаруженные возле деревень Васильевка, Старые и Новые Терешковичи, Романовичи, а также памятники, принадлежащие милоградской археологической культуре X в. до н.э. - I в.н.э., найденные в районе деревень Еремино, Студеная Гута, Урицкое, Черетянка, Прибор", - подчеркнули в райисполкоме.





Как резюмировал председатель райисполкома, сто лет по меркам мировой истории - лишь миг, но для района это период становления, трудовых свершений поиска и роста.-0-

19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Даже в глубинке можно найти импульс к развитию. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА председатель Гомельского райисполкома, член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Александр Новиков, подчеркивая значимость ключевых направлений развития, на которых акцентировал внимание Президент Беларуси при посещении северного края страны.