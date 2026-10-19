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"Импульс к развитию есть даже в глубинке". Глава Гомельского района о потенциале регионов

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
19 октября 2026, 15:00

"Импульс к развитию есть даже в глубинке". Глава Гомельского района о потенциале регионов

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Даже в глубинке можно найти импульс к развитию. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА председатель Гомельского райисполкома, член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Александр Новиков, подчеркивая значимость ключевых направлений развития, на которых акцентировал внимание Президент Беларуси при посещении северного края страны.

На минувшей неделе глава государства обозначил ключевые направления развития северного края страны. По мнению Александра Новикова, эти векторы актуальны и для юго-восточной части республики. 

Гомельский район имеет выраженное аграрное направление, которое с учетом особенностей региона получило четкую специфику. В первую очередь она связана с овощеводством и садоводством, а также разведением птицы. Ряд хозяйств за десятилетия деятельности заработали имидж надежных поставщиков свежих продуктов. Дальнейшее развитие сельского хозяйства связано с поступательным укреплением материально-технической базы предприятий АПК, созданием новых рабочих мест, открытием дополнительных линий по переработке продукции и получением товаров с более высокой добавленной стоимостью. В каждом конкретном случае есть немало точек роста, уверен председатель райисполкома.

Еще один из ключевых ракурсов, которые обозначил глава государства, - развитие туризма. "В этом плане даже в глубинке в каждом регионе можно найти импульс к развитию. В ближайшее время Гомельский район отметит 100-летний юбилей. Как административно-территориальная единица он был образован в декабре 1926 года. Именно особенности его истории и традиций, которые передаются из поколения в поколение, становятся магнитом, притягивающим интерес туристов. А неравнодушие местных жителей и их умение сохранять и преподносить то, что десятилетиями приумножало свою ценность, позволяет наполнять историко-культурные проекты особым колоритом и аутентикой", - подчеркнул глава района.
 
На слуху - проект "Дорогами Екатерины", который уже объединил разные районы в Гомельской области, а также России. Обновленные туристические маршруты овеяны легендами, а также историческими фактами. 

Популярность набирают и фестивальные проекты. К примеру, каждую весну в Грабовском сельсовете отмечают "Именины Екатерины". Фестивальная традиция полюбилась не только жителям Гомельской области, но и собирает гостей из других стран. Такой праздник всегда наполнен интерактивом, театральными постановками с инсценировкой исторических событий. На свежем воздухе дают даже мини-балы со старинными танцами. Атмосферности добавляют мастер-классы по изготовлению брошей и вееров, а также литературное чаепитие. 

Кроме того, в Гомельском районе создан и развивается уникальный музей ароматов. Ребята и педагоги Грабовской средней школы изучают местную флору, проводят полевые практики, реализуют образовательные и экологические проекты, пополняя экспозицию. Коллекцию составляют природные ароматы родного края: от целебных травяных сборов до цветочного ассорти, арома-боксов и открыток. 

Гастрономический, исторический, духовный, патриотический - масштаб туристического потенциала в районе не имеет ограничений, уверен Александр Новиков. Здесь есть и храм Вознесения Господня, и садово-парковый ансамбль, частично сохранившийся от имения XIX столетия, принадлежавшего роду Фащей, и историческая усадьба-домик князя Паскевича в живописной лесной зоне.

Неизгладимый след в летописи района оставила Великая Отечественная война. В наши дни вскрываются новые страницы истории и факты геноцида белорусского народа. Военно-исторический комплекс "Партизанская криничка" (филиал Гомельского областного музея военной славы) воссоздан на месте стоянки партизанского отряда "Большевик". Мемориальный комплекс и интерактивная экспозиция под открытым небом ежегодно собирает тысячи туристов - взрослых и детей.

"Есть еще множество страниц в летописи, которые будут по-настоящему интересны. Мы живем рядом с ними и не всегда понимаем их истинную ценность. История Гомельского района уходит своими корнями в глубокое прошлое. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические находки, датированные 4-6 тысячелетиями до нашей эры, обнаруженные возле деревень Васильевка, Старые и Новые Терешковичи, Романовичи, а также памятники, принадлежащие милоградской археологической культуре X в. до н.э. - I в.н.э., найденные в районе деревень Еремино, Студеная Гута, Урицкое, Черетянка, Прибор", - подчеркнули в райисполкоме.

Как резюмировал председатель райисполкома, сто лет по меркам мировой истории - лишь миг, но для района это период становления, трудовых свершений поиска и роста.-0-
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