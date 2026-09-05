"Идем в графике". Как ремонтируют и модернизируют Мозырский роддом

На областном субботнике на объекте трудился десант Гомельского облисполкома под руководством председателя Ивана Крупко. Как напомнил в беседе с журналистами руководитель области, весной нынешнего года было определено, что в Год белорусской женщины Мозырский городской родильный дом приобретет новый облик. "Весной приступили к работе по текущему ремонту - крыша, фасад, внутренняя часть. Исследования показали: все инженерные сети требуют замены. И было принято решение разработать проектно-сметную документацию на их модернизацию", - отметил Иван Крупко.

Директор управления капитального строительства Мозырского района Юрий Татьяненко проинформировал, что в работах ежедневно принимают участие порядка 120 человек, на строительстве задействовано 5 подрядных организаций, работы ведутся необходимыми темпами.

Все строительно-монтажные работы на объекте планируют выполнить в текущем году.-0-

Фото Марины Васильевой

5 сентября, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Ремонт и модернизация Мозырского городского родильного дома идут по графику. Об этом шла речь сегодня на областном субботнике, средства от которого направят на окончание работ на данном объекте, передает корреспондент БЕЛТА.Говоря о медицинском оборудовании, которым оснастят обновленное учреждение, председатель облисполкома обратил внимание: "Частично это будут средства облисполкома. Очень серьезно плечо подставляет Минздрав по крупному технологическому оборудованию для операционных, для родовых и т.д."."Планы четко вычерчены, выверены, финансовые ресурсы тоже, - сделал акцент Иван Крупко. - Думаю, наша прекрасная половина очень ждет этот объект. И мы стараемся сделать все условия максимально комфортными и для рожениц (в плане быта, обследований, проведения родов), и для работы медицинского персонала. Здесь все будет на самом высоком уровне".Начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Сергей Белый напомнил: после принятия решения о ремонте в роддоме рожениц перераспределили по другим учреждениям области. "Это и Гомель - туда направляем значительную долю рожениц. Также в Мозыре на базе другого учреждения развернули отделение для рожениц. Коечный фонд создан на базе Петриковской центральной районной больницы - там хорошее акушерско-гинекологическое отделение. В каждом случае мы подходим индивидуально", - сделал акцент начальник главного управления."Роддом в Мозыре рассчитан на 82 койки и обслуживает семь прилегающих полесских районов. Проводимая серьезная модернизация - это в первую очередь улучшение условий для рожениц. В каждой палате будет санузел, душ. Ожидаем и поставку современного медоборудования. По линии Министерства здравоохранения будет поставлен детский реанимобиль", - рассказал Сергей Белый.