И цветок василька на детской щеке. Как в Минске отмечают День города





Футбольное поле в этот день стало одной из самых шумных точек парка: здесь звучали подсказки игроков, поддержка друзей и болельщиков.

Кто-то пришел сюда впервые, кто-то - по ежегодной традиции. Одни искали развлечения для детей, другие хотели послушать концерт, третьи просто вышли из дома, чтобы почувствовать праздничную атмосферу родного города. Кто-то пришел сюда впервые, кто-то - по ежегодной традиции. Одни искали развлечения для детей, другие хотели послушать концерт, третьи просто вышли из дома, чтобы почувствовать праздничную атмосферу родного города.

На площадках возле реки можно было попробовать себя в волейболе, проверить меткость в дартсе, поработать с гантелями или выйти на боксерский ринг. Для тех, кто предпочитает не наблюдать, а сразу включаться в происходящее, проходила общая зарядка. Ведущая задавала темп, а посетители парка синхронно повторяли упражнения. Кто-то пришел заниматься целенаправленно, а кто-то оказался участником тренировки буквально по дороге к следующей локации.Такой формат хорошо вписался в общую атмосферу Дня города: здесь не было строгого разделения на зрителей и участников. Практически каждый мог найти занятие и стать частью праздника.Гуляя по парку, сложно было не заметить, сколько разных коллективов участвовало. Свои площадки представили учреждения образования, предприятия, общественные организации, спортивные клубы и городские службы.Глава администрации Московского района Сергей Рубанов отметил, что подготовка началась задолго до самого Дня города. По его словам, задача организаторов заключалась не только в том, чтобы провести концерт, но и создать пространство, где было бы интересно людям разных возрастов.В парке Павлова особое внимание уделили главной сцене. Программа рассчитана на весь день. "На сцене сегодня творческие коллективы наших предприятий, школ и учреждений образования. Они дарят людям радость в этот праздничный день", - сказал глава районной администрации.В этот день работают многочисленные интерактивные площадки. Московская районная организация БРСМ предложила гостям проверить, насколько хорошо они знают столицу. Вопросы о Минске стали своеобразной викториной, за правильные ответы участники получали памятные подарки. Для детей подготовили задания, требующие не столько знаний, сколько ловкости и точности. Нужно было попасть шариком в определенную цель, заработать баллы и обменять их на приз.Свою познавательную программу представил и Минский метрополитен. Самым маленьким в игровой форме объясняли правила поведения и безопасности. Участникам постарше предложили испытание посложнее - восстановить правильную последовательность станций одной из линий столичного метро. А для любителей случайных вопросов работал лототрон. Вытягиваешь бумажку - и получаешь вопрос о подземке.Праздничная проверка знаний оказалась вполне серьезной: среди заданий встретился вопрос о самой глубокой станции метро. Впрочем, даже неправильный ответ здесь не становился поводом для расстройства. Главное - проверить собственную память и узнать что-то новое.Пока одни гости занимались творчеством, другие выясняли, кто сильнее на футбольном поле.В парке проходил турнир с участием студенческих команд. За БГУ выступал студент третьего курса экономического факультета Егор Станкович. "Мы играем в турнире среди представителей педагогического и медицинского университетов. Конечно, хотим занять первое место", - рассказал он. Первую встречу команда БГУ уже выиграла - со счетом 5:3 у педагогического университета. Впереди оставалась игра с медиками.После нескольких часов активного отдыха праздничная программа неизбежно приводит к вопросу: где перекусить? С этим проблем не возникло. Всего на территории парка работали около 40 субъектов торговли. Рядом с интерактивными площадками разместились торговые точки и фуд-корт.Можно было найти практически классический набор городского фестиваля: шашлык, хот-доги, шаурму, жареную кукурузу, мороженое, попкорн и сладкую вату.У мангалов особенно оживленно. Свежеприготовленное мясо буквально собирает вокруг себя очереди. За столиками люди отдыхают после прогулки, обсуждают увиденное и строят планы на оставшуюся часть дня. Кто-то собирается вернуться к сцене, кто-то - продолжить прогулку по площадкам, а кто-то уже думает о вечерней программе.Для многих жителей праздник в парке Павлова давно стал семейной традицией. Юлия тоже пришла сюда вместе с близкими. По ее словам, каждый год они стараются пройти весь праздничный маршрут. "Мы постоянно идем от начала до конца по всем палаткам, играем, смотрим, что где. Детям интересно, нам тоже", - поделилась она.Другие посетители отмечают удобство самой площадки. Для жителей близлежащих домов не нужно ехать через весь город - праздник проходит буквально рядом. "Хорошо, что в нашем районе проходят такие мероприятия. Особенно много всего подготовлено для детей. Это прекрасная возможность провести выходной всей семьей", - сказала одна из посетительниц.В парке в этот день можно было встретить и тех, кто приехал специально из других районов столицы. Евгений признается: парк Павлова для него - одно из любимых мест Минска."Здесь много зелени, есть своя история. И для отдыха все предусмотрено, а во время праздников всегда можно найти занятие", - добавил он.На празднике нашлось место и благотворительности.Представители центра помощи диким животным рассказывали о своей работе и собирали средства на добрые дела. "Мы помогаем животным, лечим их, возвращаем в природу. Если это невозможно, они остаются у нас", - пояснили представители организации.Изделия ручной работы продавали и юные участницы ярмарки. Анастасия Синковская и Карина Шакун собственноручно готовили различные вещи - шили, вязали. Вырученные средства планируют направить на благотворительность.Такие истории на большом городском празднике особенно заметны: за музыкой, торговлей и развлечениями появляется еще одна важная составляющая - желание помочь.Особое место среди праздничных площадок заняла благотворительная инициатива. Своих подопечных на праздник привезли представители "Фауны города" - для некоторых этот день уже стал началом новой жизни. Четверо питомцев за время мероприятия нашли своих будущих друзей и новый дом.Представители организации отмечают, что регулярно участвуют в городских праздниках и других общественных мероприятиях. Такие встречи помогают не только рассказать минчанам о работе центра, но и познакомить потенциальных хозяев с животными, которые ждут заботы и семьи. "Мы участвуем в праздниках ежегодно, на разных площадках. Сегодня привезли наших животных, и уже четверо из них нашли своих друзей и новый дом. Для нас это самый главный результат", - обратили внимание они.Но, пожалуй, главными героями Дня города в парке Павлова были дети. Они собирали пазлы, бросали мячи, раскрашивали, мастерили, отвечали на вопросы, знакомились с историей столицы и соревновались в ловкости.Екатерина пришла на праздник вместе с дочкой. Они успели сделать оригами и собрать пазл. "Мы очень любим отдыхать в парке у дома. А сегодня особенно запомнилось, как дочке нарисовали на щеке василек", - рассказала мама.Для детей День города складывается именно из таких моментов - цветка на щеке, подарка за правильный ответ, сладкой ваты и возможности несколько часов отдохнуть вместе с родителями.После обеда парк имени Павлова продолжил жить своей насыщенной жизнью. Музыка разносилась по всей территории, у сцены собирались зрители, на спортивных площадках продолжались активности, а возле торговых рядов по-прежнему было многолюдно.Глава администрации Московского района пожелал всем минчанам здоровья, благополучия, успехов. "Сегодня праздник каждого жителя Минска. Каждый внес свою лепту, свои силы и старания, чтобы наш город был красивым, безопасным и развивающимся. Хочу пожелать всем дальнейших успехов, семьям - здоровья, благополучия и, конечно, мирного неба над головой", - сказал он.Минск в свой день рождения воспринимается именно таким - шумным и спокойным одновременно, спортивным и творческим, взрослым и детским. Городом, в котором можно узнать что-то новое о его истории, проверить эрудицию, сделать подарок своими руками, помочь тем, кому нужна поддержка, и просто интересно провести время рядом с теми, кто дорог.-0-