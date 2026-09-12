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И цветок василька на детской щеке. Как в Минске отмечают День города

Опубликовано:

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Регионы
12 сентября 2026, 16:54

И цветок василька на детской щеке. Как в Минске отмечают День города

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День города сегодня собрал минчан на праздничных площадках по всей столице. В Московском районе одним из главных мест притяжения стал парк имени Павлова - здесь с самого утра многолюдно, а на прогулку приходят семьями и компаниями друзей. Гостей ждут спортивные активности, музыка и угощения, интеллектуальные игры и творческие мастер-классы. Можно проверить свои знания о Минске, собрать историческую головоломку, попробовать приготовить травяной сбор в ступке. Корреспондент БЕЛТА отправилась в парк, чтобы узнать, чем живет праздничный Московский район и какие сюрпризы приготовили для минчан.
На площадках возле реки можно было попробовать себя в волейболе, проверить меткость в дартсе, поработать с гантелями или выйти на боксерский ринг. Для тех, кто предпочитает не наблюдать, а сразу включаться в происходящее, проходила общая зарядка. Ведущая задавала темп, а посетители парка синхронно повторяли упражнения. Кто-то пришел заниматься целенаправленно, а кто-то оказался участником тренировки буквально по дороге к следующей локации.Такой формат хорошо вписался в общую атмосферу Дня города: здесь не было строгого разделения на зрителей и участников. Практически каждый мог найти занятие и стать частью праздника.

Праздник, который делают жители

Гуляя по парку, сложно было не заметить, сколько разных коллективов участвовало. Свои площадки представили учреждения образования, предприятия, общественные организации, спортивные клубы и городские службы.

Глава администрации Московского района Сергей Рубанов отметил, что подготовка началась задолго до самого Дня города. По его словам, задача организаторов заключалась не только в том, чтобы провести концерт, но и создать пространство, где было бы интересно людям разных возрастов.

В парке Павлова особое внимание уделили главной сцене. Программа рассчитана на весь день. "На сцене сегодня творческие коллективы наших предприятий, школ и учреждений образования. Они дарят людям радость в этот праздничный день", - сказал глава районной администрации.
Проверить себя и узнать Минск лучше

В этот день работают многочисленные интерактивные площадки. Московская районная организация БРСМ предложила гостям проверить, насколько хорошо они знают столицу. Вопросы о Минске стали своеобразной викториной, за правильные ответы участники получали памятные подарки. Для детей подготовили задания, требующие не столько знаний, сколько ловкости и точности. Нужно было попасть шариком в определенную цель, заработать баллы и обменять их на приз.

Свою познавательную программу представил и Минский метрополитен. Самым маленьким в игровой форме объясняли правила поведения и безопасности. Участникам постарше предложили испытание посложнее - восстановить правильную последовательность станций одной из линий столичного метро. А для любителей случайных вопросов работал лототрон. Вытягиваешь бумажку - и получаешь вопрос о подземке. 
Праздничная проверка знаний оказалась вполне серьезной: среди заданий встретился вопрос о самой глубокой станции метро. Впрочем, даже неправильный ответ здесь не становился поводом для расстройства. Главное - проверить собственную память и узнать что-то новое.
Пока одни гости занимались творчеством, другие выясняли, кто сильнее на футбольном поле.

В парке проходил турнир с участием студенческих команд. За БГУ выступал студент третьего курса экономического факультета Егор Станкович. "Мы играем в турнире среди представителей педагогического и медицинского университетов. Конечно, хотим занять первое место", - рассказал он. Первую встречу команда БГУ уже выиграла - со счетом 5:3 у педагогического университета. Впереди оставалась игра с медиками.

Футбольное поле в этот день стало одной из самых шумных точек парка: здесь звучали подсказки игроков, поддержка друзей и болельщиков.

Шашлык, мороженое и немного передышки

После нескольких часов активного отдыха праздничная программа неизбежно приводит к вопросу: где перекусить? С этим проблем не возникло. Всего на территории парка работали около 40 субъектов торговли. Рядом с интерактивными площадками разместились торговые точки и фуд-корт.

Можно было найти практически классический набор городского фестиваля: шашлык, хот-доги, шаурму, жареную кукурузу, мороженое, попкорн и сладкую вату.
У мангалов особенно оживленно. Свежеприготовленное мясо буквально собирает вокруг себя очереди. За столиками люди отдыхают после прогулки, обсуждают увиденное и строят планы на оставшуюся часть дня. Кто-то собирается вернуться к сцене, кто-то - продолжить прогулку по площадкам, а кто-то уже думает о вечерней программе.

"Мы каждый год сюда приходим"

Для многих жителей праздник в парке Павлова давно стал семейной традицией. Юлия тоже пришла сюда вместе с близкими. По ее словам, каждый год они стараются пройти весь праздничный маршрут. "Мы постоянно идем от начала до конца по всем палаткам, играем, смотрим, что где. Детям интересно, нам тоже", - поделилась она.
Другие посетители отмечают удобство самой площадки. Для жителей близлежащих домов не нужно ехать через весь город - праздник проходит буквально рядом. "Хорошо, что в нашем районе проходят такие мероприятия. Особенно много всего подготовлено для детей. Это прекрасная возможность провести выходной всей семьей", - сказала одна из посетительниц.

В парке в этот день можно было встретить и тех, кто приехал специально из других районов столицы. Евгений признается: парк Павлова для него - одно из любимых мест Минска.

"Здесь много зелени, есть своя история. И для отдыха все предусмотрено, а во время праздников всегда можно найти занятие", - добавил он.

С добром в сердце

На празднике нашлось место и благотворительности.

Представители центра помощи диким животным рассказывали о своей работе и собирали средства на добрые дела. "Мы помогаем животным, лечим их, возвращаем в природу. Если это невозможно, они остаются у нас", - пояснили представители организации.
Изделия ручной работы продавали и юные участницы ярмарки. Анастасия Синковская и Карина Шакун собственноручно готовили различные вещи - шили, вязали. Вырученные средства планируют направить на благотворительность.

Такие истории на большом городском празднике особенно заметны: за музыкой, торговлей и развлечениями появляется еще одна важная составляющая - желание помочь.

Особое место среди праздничных площадок заняла благотворительная инициатива. Своих подопечных на праздник привезли представители "Фауны города" - для некоторых этот день уже стал началом новой жизни. Четверо питомцев за время мероприятия нашли своих будущих друзей и новый дом.

Представители организации отмечают, что регулярно участвуют в городских праздниках и других общественных мероприятиях. Такие встречи помогают не только рассказать минчанам о работе центра, но и познакомить потенциальных хозяев с животными, которые ждут заботы и семьи. "Мы участвуем в праздниках ежегодно, на разных площадках. Сегодня привезли наших животных, и уже четверо из них нашли своих друзей и новый дом. Для нас это самый главный результат", - обратили внимание они.

Минск глазами детей
Но, пожалуй, главными героями Дня города в парке Павлова были дети. Они собирали пазлы, бросали мячи, раскрашивали, мастерили, отвечали на вопросы, знакомились с историей столицы и соревновались в ловкости.

Екатерина пришла на праздник вместе с дочкой. Они успели сделать оригами и собрать пазл. "Мы очень любим отдыхать в парке у дома. А сегодня особенно запомнилось, как дочке нарисовали на щеке василек", - рассказала мама.
Для детей День города складывается именно из таких моментов - цветка на щеке, подарка за правильный ответ, сладкой ваты и возможности несколько часов отдохнуть вместе с родителями.

После обеда парк имени Павлова продолжил жить своей насыщенной жизнью. Музыка разносилась по всей территории, у сцены собирались зрители, на спортивных площадках продолжались активности, а возле торговых рядов по-прежнему было многолюдно.
Кто-то пришел сюда впервые, кто-то - по ежегодной традиции. Одни искали развлечения для детей, другие хотели послушать концерт, третьи просто вышли из дома, чтобы почувствовать праздничную атмосферу родного города.
Глава администрации Московского района пожелал всем минчанам здоровья, благополучия, успехов. "Сегодня праздник каждого жителя Минска. Каждый внес свою лепту, свои силы и старания, чтобы наш город был красивым, безопасным и развивающимся. Хочу пожелать всем дальнейших успехов, семьям - здоровья, благополучия и, конечно, мирного неба над головой", - сказал он.
Минск в свой день рождения воспринимается именно таким - шумным и спокойным одновременно, спортивным и творческим, взрослым и детским. Городом, в котором можно узнать что-то новое о его истории, проверить эрудицию, сделать подарок своими руками, помочь тем, кому нужна поддержка, и просто интересно провести время рядом с теми, кто дорог.-0-
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