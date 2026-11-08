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Хранитель истории бессмертного подвига. К 70-летию Музея обороны Брестской крепости-героя

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
08 ноября 2026, 10:02

Хранитель истории бессмертного подвига. К 70-летию Музея обороны Брестской крепости-героя

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня исполняется 70 лет со дня открытия Музея обороны Брестской крепости-героя, который уже на протяжении многих десятилетий бережно хранит подлинные свидетельства трагических и героических событий лета 1941 года и увековечивает имена защитников Отечества.
Брестская крепость - легендарный форпост, ставший символом несгибаемого мужества. Возведенная в первой половине XIX столетия, эта цитадель долгое время считалась практически неприступным стратегическим объектом. Однако главная страница в истории крепости была написана летом 1941 года, когда она стала оплотом сопротивления немецко-фашистским захватчикам. В первые часы войны гарнизон оказался отрезан от основных частей Красной армии, но оказал ожесточенное сопротивление превосходящим силам противника. Оборона продолжалась около месяца в условиях полного окружения, нехватки боеприпасов, продовольствия и воды. Подвиг защитников сделал Брестскую крепость легендой.
Героическая оборона цитадели над Бугом стала одной из ярких страниц Великой Отечественной войны. Первые экспозиции, посвященные этому событию, были открыты в Москве в Центральном музее Советской Армии (1952), в Бресте - сотрудниками Брестского областного краеведческого музея (1953), в Минске (1953).
В 1954 году на первом этаже Северо-восточной оборонительной казармы в Брестской крепости военнослужащими 128-го стрелкового корпуса была открыта комната боевой славы, 23 февраля 1956 года - комната-музей. Тогда экспозиция размещалась в трех залах, в которых были представлены 15 экспонатов и фотографий. Только за весну-лето 1956 года комнату-музей посетили более 15 тыс. человек. Примечательно, что экспозиция была открыта для посещения всего три часа в день - с 12.00 до 15.00. При этом попасть в то время на территорию крепости было гораздо сложнее, чем сейчас: в ней размещались воинские части Брестского гарнизона, поэтому вход был по пропускам.

Торжественное открытие Музея обороны Брестской крепости состоялось 8 ноября 1956 года. На нем присутствовали более 2 тыс. человек. Залы площадью 380 кв.м размещались, как и сегодня, на одном из участков боев летом 1941 - в восстановленной части оборонительной казармы цитадели. Уже за первые четыре дня с момента открытия музей посетили свыше 3 тыс. человек. Вскоре воинские части были выведены с территории крепости, а вход для всех желающих стал абсолютно свободным.
В июне 1961 года была открыта расширенная экспозиция музея, которая разместилась в девяти залах.
8 мая 1965 года Брестской крепости было присвоено почетное звание "Крепость-герой", она была награждена орденом Ленина и медалью "Золотая звезда", которые теперь хранятся в музейном фонде. 21 сентября 1971 года был открыт мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", в состав которого вошел и Музей обороны.

Сегодня экспозиционная площадь музея составляет 1270 кв.м и занимает 10 залов, каждый из которых последовательно рассказывает о многолетней истории крепости. Переходя из зала в зал, посетители могут познакомится с историей строительства Брест-Литовской крепости, ее судьбой в межвоенный период 1918-1941 годов и др. Однако основной темой экспозиции является тема обороны крепости летом 1941 года и судьбы ее участников.
В экспозиции представлено более 4 тыс. экспонатов. В музее хранятся ценные вещи, связанные с историей цитадели. О судьбе крепости и ее защитников громче любых слов рассказывают документы, фотографии, письма, личные вещи. Также в музее представлены работы художников и скульпторов, в которых тема героической обороны крепости получила яркое и правдивое воплощение. Особой категорией музейных реликвий являются вещи из раскопок (предметы быта, оружие защитников крепости, сплавы пуль, гильз, осколки снарядов).

Среди особых экспонатов - символ начала Великой Отечественной войны будильник, который был найден в 1956 году на Тереспольском укреплении Брестской крепости, и знамя 393-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, спрятанное в ходе боев в Восточном форту крепости его защитниками и найденное спустя 15 лет.

Отдельный стенд в музее посвящен писателю Сергею Смирнову, который проделал огромную работу по сбору материалов о защитниках крепости. Он был одним из первых, кто открыл правду о Брестской крепости. В 1955 году Смирнов опубликовал несколько статей в газетах и журналах, а в 1956 году свет увидели произведения писателя "Крепость на границе" и "Крепость над Бугом", в которых были раскрыты новые события и имена. За книгу "Брестская крепость" Смирнов был удостоен Ленинской премии. Архив писателя, переданный Музею обороны, стал основой исследовательской работы, которая проводится и сейчас.

Музей обороны Брестской крепости-героя является незыблемым оплотом в деле сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны для современников и будущих поколений. Как и 70 лет назад, он продолжает объединять вокруг себя множество людей, неравнодушных к героическому прошлому своей Родины.-0-
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