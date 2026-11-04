Хранились до 400 лет. Кто ткал дагестанские ковры и что они значили в доме, рассказали в Витебске





На выставке, которая представляет Дагестан как республику многообразных и высокоразвитых художественных промыслов, были представлены сотканные мастерицей ковры. Она рассказала журналистам об особенностях такого ремесла и значении этого украшения для жилища дагестанских семей.

"Ткать ковры меня научила бабушка, и я очень не любила это занятие, потому что оно было кропотливым, непростым и долгим. Однако сейчас я стараюсь сохранить основные техники и передать их будущим поколениям", - сказала мастерица. "Ткать ковры меня научила бабушка, и я очень не любила это занятие, потому что оно было кропотливым, непростым и долгим. Однако сейчас я стараюсь сохранить основные техники и передать их будущим поколениям", - сказала мастерица.





Рамиле Махмудова подчеркнула, что во времена ее молодости в каждом дагестанском доме был свой ткацкий станок для ковров, а почти во всех населенных пунктах работали еще и ковровые фабрики. Издавна ковровое ткачество было исключительно женским занятием, осваивать его девочки начинали уже в пять лет. В качестве материала брали шерсть: почти все семьи держали овец. После стрижки животных шерсть очищали, отбивали и обрабатывали так, чтобы она становилась светлой, почти белой. Затем женщины пряли пряжу и окрашивали ее только натуральными красителями. "Варили пряжу в больших чанах по три часа, а иногда и не один раз, чтобы краска равномерно пропитала волокна. Брали корни растений, например барбариса, скорлупу грецких орехов, крапиву, чтобы придать нужный оттенок. В старину только синий цвет не могли добыть самостоятельно и закупали красители. Сейчас, конечно, уже есть фабричная пряжа, которую можно использовать, причем совершенно разного окраса", - отметила она.

Дагестанские ковры были двух видов - с ворсом и без. Безворсовые изделия ткать было проще и быстрее, так как там цветную нить вплетали елочкой в нити основы, и при определенной ловкости рук можно было маленький коврик (например, для покрытия стула) изготовить за день. Ворсовые ковры делались так: к нитям основы крючком привязывали маленькие отрезки пряжи нужного оттенка и в определенном порядке - для создания узора, а потом большими ножницами обрезались края, чтобы каждый цвет был виден. Сложность состояла в том, что нужно было держать в уме орнамент и порядок присоединения каждого кусочка нитки. В итоге получался мягкий, теплый, кстати, даже не очень тяжелый, красочный, очень прочный ковер, который хранили и передавали по наследству из поколения в поколение по 300-400 лет, пока он не распадался от старости. Дагестанские ковры были двух видов - с ворсом и без. Безворсовые изделия ткать было проще и быстрее, так как там цветную нить вплетали елочкой в нити основы, и при определенной ловкости рук можно было маленький коврик (например, для покрытия стула) изготовить за день. Ворсовые ковры делались так: к нитям основы крючком привязывали маленькие отрезки пряжи нужного оттенка и в определенном порядке - для создания узора, а потом большими ножницами обрезались края, чтобы каждый цвет был виден. Сложность состояла в том, что нужно было держать в уме орнамент и порядок присоединения каждого кусочка нитки. В итоге получался мягкий, теплый, кстати, даже не очень тяжелый, красочный, очень прочный ковер, который хранили и передавали по наследству из поколения в поколение по 300-400 лет, пока он не распадался от старости.





"Чем больше было в доме ковров, тем богаче считалась семья. К моменту замужества у девушки в приданом должно было быть как минимум три ковра, один из которых нужно было соткать ей лично, без чьей-либо помощи. Матери женихов специально искали умелиц, чьи ковры были особенно искусно изготовлены, чтобы сосватать за них сыновей, такие девушки считались самыми работящими и хозяйственными", - рассказала Рамиле Махмудова.

На мастер-классе она показала участникам, как изготавливать ковры в разных техниках, а также ответила на вопросы, интересовавшие "учеников". Например, она рассказала, что в Дагестане у каждой народности, населявшей этот край, были свои отличительные узоры, которые мастерицы наносили на такие изделия, так что знающие люди могли сразу определить регион, откуда появился ковер. Бывали даже так называемые проклятые ковры - на них были вытканы изображения мечей, которые считались плохим знаком, приносившим в семью ссоры и несчастья. На мастер-классе она показала участникам, как изготавливать ковры в разных техниках, а также ответила на вопросы, интересовавшие "учеников". Например, она рассказала, что в Дагестане у каждой народности, населявшей этот край, были свои отличительные узоры, которые мастерицы наносили на такие изделия, так что знающие люди могли сразу определить регион, откуда появился ковер. Бывали даже так называемые проклятые ковры - на них были вытканы изображения мечей, которые считались плохим знаком, приносившим в семью ссоры и несчастья.

"Сегодня ковры ручной работы в Дагестане ценятся особенно высоко, так как осталось мало мастеров, владеющих этим ремеслом, и семьи стараются приобретать хотя бы один, чтобы в доме были достаток, тепло и уют", - говорит потомственная мастерица.-0- "Сегодня ковры ручной работы в Дагестане ценятся особенно высоко, так как осталось мало мастеров, владеющих этим ремеслом, и семьи стараются приобретать хотя бы один, чтобы в доме были достаток, тепло и уют", - говорит потомственная мастерица.-0-





Фото Александра Хитрова

4 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Музее истории частного коллекционирования, филиале Витебского областного краеведческого музея, на выставке "Гордость и величие Страны гор" состоялся мастер-класс по изготовлению табасаранских ковров от потомственной мастерицы Рамиле Махмудовой, передает корреспондент БЕЛТА.