"Хотела быть там, где требуется помощь". История единственной девушки в патрульной службе Фрунзенского РУВД

Еще будучи подростком, девушка для себя решила, что хочет связать свою жизнь со службой. В 18 лет Виктория пришла работать на спецлинию 102. Спустя год девушка продолжила службу в патрульно-постовой службе милиции Фрунзенского РУВД."К нам на линию 102 поступало много разных звонков от людей: с проблемами, благодарностями, просьбами. На вызовы, которые мы получали, в основном выезжали сотрудники ППСМ. И я захотела быть именно там, где кому-то нужна помощь. Вносить свой вклад в обеспечение правопорядка на улицах столицы", - отмечает девушка.Виктория признается, что важной частью ее жизни всегда был спорт: почти 8 лет она занималась рукопашным боем. Это помогло ей не только физически, но и морально. Уже будучи милиционером ППСМ, Виктория заочно окончила Академию МВД."Для меня служба в милиции - не только интересные или динамичные ситуации, но и большая ответственность, строгие требования, постоянная работа в рамках закона. Служба требует выдержки, внимательности, ответственности и умения находить общий язык с совершенно разными людьми. Это отнюдь не легкая работа, к таким требованиям нужно быть готовым и соответствовать им", - рассказывает правоохранитель.При этом ей нравится именно такое место службы, где нельзя работать формально. "Меня также привлекает то, что эта профессия предполагает постоянное развитие. Здесь всегда нужно совершенствовать свои знания, физическую и тактическую подготовку. Необходимо быть и хорошим психологом, ведь иногда гражданам необходима моральная поддержка, а людей в форме всегда воспринимают как сильное плечо вне зависимости от пола. В этом я убедилась на собственном опыте", - отмечает Виктория.Во время дежурств патрульные не только следят за правопорядком на улицах и в зонах отдыха, но и напоминают гражданам требования безопасного поведения, а пожилым гражданам рассказывают о мошеннических схемах и как не стать их жертвой. За время службы в ППСМ прапорщику не раз доводилось оказывать помощь людям, когда возникала опасность. "В такие минуты особенно понимаешь, насколько важна наша профессия", - подчеркивает она.Один из последних случаев, который запомнился милиционеру, произошел вблизи детской площадки. Отец гулял с детьми, и старший ребенок упал с качелей, сильно разбив голову. Сотрудники ППСМ оказали первую помощь до приезда скорой."Еще в подростковом возрасте я понимала все сложности и ответственность этой работы, но именно сочетание дисциплины, ответственности и возможности приносить пользу обществу привлекало и по сей день привлекает меня в этой профессии", - резюмирует Виктория Бедоник.Фото Фрунзенского РУВД Минска,БЕЛТА.-0-