"Хотела быть там, где требуется помощь". История единственной девушки в патрульной службе Фрунзенского РУВД

29 сентября свой профессиональный праздник отмечает патрульно-постовая служба милиции (ППСМ). Сотрудники этого подразделения каждый день охраняют покой и порядок на улицах нашей страны, а также одними из первых приходят на помощь попавшим в беду людям. Корреспондент БЕЛТА пообщался с прапорщиком милиции Викторией Бедоник, которая уже семь лет служит во Фрунзенском РУВД и более пяти лет является единственной девушкой в подразделении ППСМ.
Еще будучи подростком, девушка для себя решила, что хочет связать свою жизнь со службой. В 18 лет Виктория пришла работать на спецлинию 102. Спустя год девушка продолжила службу в патрульно-постовой службе милиции Фрунзенского РУВД.
"К нам на линию 102 поступало много разных звонков от людей: с проблемами, благодарностями, просьбами. На вызовы, которые мы получали, в основном выезжали сотрудники ППСМ. И я захотела быть именно там, где кому-то нужна помощь. Вносить свой вклад в обеспечение правопорядка на улицах столицы", - отмечает девушка.
Виктория признается, что важной частью ее жизни всегда был спорт: почти 8 лет она занималась рукопашным боем. Это помогло ей не только физически, но и морально. Уже будучи милиционером ППСМ, Виктория заочно окончила Академию МВД.
"Для меня служба в милиции - не только интересные или динамичные ситуации, но и большая ответственность, строгие требования, постоянная работа в рамках закона. Служба требует выдержки, внимательности, ответственности и умения находить общий язык с совершенно разными людьми. Это отнюдь не легкая работа, к таким требованиям нужно быть готовым и соответствовать им", - рассказывает правоохранитель.
При этом ей нравится именно такое место службы, где нельзя работать формально. "Меня также привлекает то, что эта профессия предполагает постоянное развитие. Здесь всегда нужно совершенствовать свои знания, физическую и тактическую подготовку. Необходимо быть и хорошим психологом, ведь иногда гражданам необходима моральная поддержка, а людей в форме всегда воспринимают как сильное плечо вне зависимости от пола. В этом я убедилась на собственном опыте", - отмечает Виктория.
Во время дежурств патрульные не только следят за правопорядком на улицах и в зонах отдыха, но и напоминают гражданам требования безопасного поведения, а пожилым гражданам рассказывают о мошеннических схемах и как не стать их жертвой. За время службы в ППСМ прапорщику не раз доводилось оказывать помощь людям, когда возникала опасность. "В такие минуты особенно понимаешь, насколько важна наша профессия", - подчеркивает она.
Один из последних случаев, который запомнился милиционеру, произошел вблизи детской площадки. Отец гулял с детьми, и старший ребенок упал с качелей, сильно разбив голову. Сотрудники ППСМ оказали первую помощь до приезда скорой.
"Еще в подростковом возрасте я понимала все сложности и ответственность этой работы, но именно сочетание дисциплины, ответственности и возможности приносить пользу обществу привлекало и по сей день привлекает меня в этой профессии", - резюмирует Виктория Бедоник.
Фото Фрунзенского РУВД Минска,
БЕЛТА.-0-
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29 сентября 2026, 11:17
"Хотела быть там, где требуется помощь". История единственной девушки в патрульной службе Фрунзенского РУВД
Виктория Бедоник. Фото Фрунзенского РУВД Минска
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