"Хочу быть военной". Как фестиваль профессий помогает молодежи определиться с профессией?

Учащаяся 8-го класса средней школы №205 Минска имени Г.У.Дольникова Арина Гордиенкова пришла на фестиваль с классом и педагогом, планирует посвятить жизнь военному делу. "Классно на фестивале - можно посмотреть на разные профессии. Лично я хочу стать военной. Все началось с пятого класса, когда я попала в военно-патриотический клуб "Единство". Наш военрук многому научил нас: разборке-сборке автоматов, стрельбе, строевой ходьбе. Он показал, что военная форма - это престижно, а военно-патриотическая игра "Зарница" - интересно. На фестивале я уже поучаствовала в разборке-сборке автомата и стрельбе. Не хотелось уходить с военной локации. Мечтаю попасть в Суворовское училище, а потом в Военную академию", - поделилась восьмиклассница.

Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев отметил, что в столице много предприятий и организаций, и что ни одна отрасль не обходится без людей - профессионалов и специалистов. "Очень важно, чтобы на каждое предприятие приходили подготовленные специалисты, люди, которые получили образование, умение и навыки. Поэтому сегодня здесь происходит презентация всех наших колледжей, которые многое делают для того, чтобы давать молодежи хорошее образование. Мы видим, что большое количество молодых людей, заканчивающих 9 классов, поступает в колледжи. Об уровне их подготовки говорит высокий конкурс аттестатов. Сегодня в колледжах проходной балл 9-9,5 уже считается нормальным. На фестивале каждый может выбрать для себя профессию и специальность, с которой пойдет по жизни", - подчеркнул он. Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев отметил, что в столице много предприятий и организаций, и что ни одна отрасль не обходится без людей - профессионалов и специалистов. "Очень важно, чтобы на каждое предприятие приходили подготовленные специалисты, люди, которые получили образование, умение и навыки. Поэтому сегодня здесь происходит презентация всех наших колледжей, которые многое делают для того, чтобы давать молодежи хорошее образование. Мы видим, что большое количество молодых людей, заканчивающих 9 классов, поступает в колледжи. Об уровне их подготовки говорит высокий конкурс аттестатов. Сегодня в колледжах проходной балл 9-9,5 уже считается нормальным. На фестивале каждый может выбрать для себя профессию и специальность, с которой пойдет по жизни", - подчеркнул он.

В этом году наравне с государственными предприятиями участие в фестивале приняли и представители малого бизнеса. По замыслу организаторов, это позволит составить более полную картину о мире профессий. В этом году наравне с государственными предприятиями участие в фестивале приняли и представители малого бизнеса. По замыслу организаторов, это позволит составить более полную картину о мире профессий.

Заместитель министра образования Екатерина Петруцкая уверена, на фестивале интересно всем. "Мы видим даже родителей с трехлеточками. Малыши тоже видят, какие профессии естьу нас в стране. Кто знает, с чего начинается путь в профессию? Может быть, у кого-то он начнется с блокнота, который был сделан сегодня. Наши восьмиклассники, девятиклассники, десятиклассники сегодня стоят перед выбором будущей профессии. Поэтому здесь мы собрали учреждения образования со всей страны. В такой неформальной обстановке можно влюбиться в один из университетов или колледжей, и гораздо больше понять про него, чем на официальном мероприятии - на Дне открытых дверей, где с высоких трибун тебе ректор рассказывает про него.

А здесь можно спросить все, что интересует, у студентов, у преподавателей, узнать, чем живет учреждение, какие у него особенности. Фестиваль профессий - это хорошая возможность еще раз убедиться, какая сильная у нас страна, какая сильная экономика, а также не через учреждение образования, а через площадку конкретного предприятия, например машиностроительного, агропромышленного или строительного комплекса, понять, какая моя профессия, кем я хочу быть", - сказала она. А здесь можно спросить все, что интересует, у студентов, у преподавателей, узнать, чем живет учреждение, какие у него особенности. Фестиваль профессий - это хорошая возможность еще раз убедиться, какая сильная у нас страна, какая сильная экономика, а также не через учреждение образования, а через площадку конкретного предприятия, например машиностроительного, агропромышленного или строительного комплекса, понять, какая моя профессия, кем я хочу быть", - сказала она.

В этом году впервые к проекту присоединился один из крупнейших производителей в шинной отрасли ОАО "Белшина", а также ОАО "БЕЛАЗ", ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения", ОАО "ИНТЕГРАЛ" и другие.

Помимо знакомства с учебными заведениями и потенциальными работодателями, посетителей фестиваля ждут мастер-классы, профориентационные игры, выставка техники, дегустации от кулинарных колледжей и насыщенная культурная программа с участием победителей и призеров республиканского фестиваля "Арт-вакацыі" и республиканского информационно-профориентационного проекта "ПРОФ-БУМ".

Заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский отметил, что фестиваль больше ориентирован на школьников, потому что им предстоит определяться с будущей профессией, с выбором того учреждения образования, который станет для них стартом в профессию. "Мы с удовольствием отмечаем, что трек обучения в учреждениях среднего специального и профессионально-технического образования с каждым годом возрастает, интерес к колледжам Минска растет. У нас порядка 70% вакансий сегодня на предприятиях и в организациях города - это как раз рабочие специальности, поэтому колледжи - это успешный старт в профессиональную деятельность, в то, чтобы стать полноценным гражданином, зарабатывать, обеспечивать себя, свою семью. И мы демонстрируем сегодня, что наши колледжи к этому готовы. Нашу молодежь мы ориентируем на специальности, связанные с микроэлектроникой, строительством, машиностроением. Также показываем, что будущее страны за инженерными специальностями. Это нужно понимать, потому что Беларусь как никогда нуждается в инженерных кадрах, в подготовке высококлассных специалистов, способных на выходе дать продукт, который сможет конкурировать на мировом рынке", - констатировал он. Заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский отметил, что фестиваль больше ориентирован на школьников, потому что им предстоит определяться с будущей профессией, с выбором того учреждения образования, который станет для них стартом в профессию. "Мы с удовольствием отмечаем, что трек обучения в учреждениях среднего специального и профессионально-технического образования с каждым годом возрастает, интерес к колледжам Минска растет. У нас порядка 70% вакансий сегодня на предприятиях и в организациях города - это как раз рабочие специальности, поэтому колледжи - это успешный старт в профессиональную деятельность, в то, чтобы стать полноценным гражданином, зарабатывать, обеспечивать себя, свою семью. И мы демонстрируем сегодня, что наши колледжи к этому готовы. Нашу молодежь мы ориентируем на специальности, связанные с микроэлектроникой, строительством, машиностроением. Также показываем, что будущее страны за инженерными специальностями. Это нужно понимать, потому что Беларусь как никогда нуждается в инженерных кадрах, в подготовке высококлассных специалистов, способных на выходе дать продукт, который сможет конкурировать на мировом рынке", - констатировал он.





По словам зампредседателя Мингорисполкома, на фестивале представлены более 200 профессий и порядка 100 специальностей, которые предлагают абитуриентам несколько квалификаций. "Это самый широкий спектр. Каждый может выбрать по душе специальность и будущую профессию. Самое главное, что здесь находятся предприятия-заказчики кадров. Эта коллаборация между заказчиками кадров и учебными заведениями показывает, насколько сегодня простроен успешный старт в будущую профессию. Предприятия уже сегодня заинтересованы в выпускниках школ и гимназий для того, чтобы вести их по треку обучения в колледжах, вузах и дальше принимать к себе на работу, предлагая различные бонусы, преференции, понимая, что этот специалист действительно приобрел суперсовременные квалификации", - подчеркнул Андрей Стригельский.

Учитель математики столичной средней школы №155 Марина Гриськова привезла на фестиваль свой 9-й класс. "Здесь очень интересные локации по профессиям. Дети смотрят, даже пробуют себя в различных профессиях. Это очень полезно для девятиклассников, им в этом году выбирать для поступления колледжи. Сейчас стоим возле стенда Минского государственного колледжа технологий коммунального хозяйства и транспортного обслуживания. Здесь наглядно показывают профессию сантехника - как опрессовывать сантехнические коммуникации. Благодаря фестивалю дети будут знать суть разных профессий, а может быть и выберут для себя дело всей жизни", - рассказала педагог. Учитель математики столичной средней школы №155 Марина Гриськова привезла на фестиваль свой 9-й класс. "Здесь очень интересные локации по профессиям. Дети смотрят, даже пробуют себя в различных профессиях. Это очень полезно для девятиклассников, им в этом году выбирать для поступления колледжи. Сейчас стоим возле стенда Минского государственного колледжа технологий коммунального хозяйства и транспортного обслуживания. Здесь наглядно показывают профессию сантехника - как опрессовывать сантехнические коммуникации. Благодаря фестивалю дети будут знать суть разных профессий, а может быть и выберут для себя дело всей жизни", - рассказала педагог.

Директор Минского государственного колледжа строительства имени В.Г.Каменского Андрей Чайчиц лично представляет учреждение на фестивале. На стенде колледжа - мастер-класс по укладке напольных покрытий, по облицовке плиткой, мастер-класс по работе на ручном электрифицированном инструменте - вырезание лобзиком. Колледж предлагает обучение по 18 квалификациям - это практически полный спектр строительных специальностей. "Мы готовим маляров, штукатуров, облицовщиков, плиточников, каменщиков, столяров, монтажников каркасно-обшивного строительства, сухого строительства, плотников и так далее. У нас обучается на данный момент более 1,6 тыс. человек, в этом году мы набрали 20 групп - около 650 человек. Все наши выпускники имеют первое рабочее место - у нас более 10 базовых предприятий. На каждого выпускника к нам поступает около трех заявок от заказчиков кадров", - проинформировал руководитель. Директор Минского государственного колледжа строительства имени В.Г.Каменского Андрей Чайчиц лично представляет учреждение на фестивале. На стенде колледжа - мастер-класс по укладке напольных покрытий, по облицовке плиткой, мастер-класс по работе на ручном электрифицированном инструменте - вырезание лобзиком. Колледж предлагает обучение по 18 квалификациям - это практически полный спектр строительных специальностей. "Мы готовим маляров, штукатуров, облицовщиков, плиточников, каменщиков, столяров, монтажников каркасно-обшивного строительства, сухого строительства, плотников и так далее. У нас обучается на данный момент более 1,6 тыс. человек, в этом году мы набрали 20 групп - около 650 человек. Все наши выпускники имеют первое рабочее место - у нас более 10 базовых предприятий. На каждого выпускника к нам поступает около трех заявок от заказчиков кадров", - проинформировал руководитель.

Минчане Ирина и Артем привели на фестиваль дочь-семиклассницу и сына-пятиклассника. Уже посетили медицинскую локацию - потренировались делать перевязку. И это не зря, потому что дочь Юлианна давно мечтает стать врачом. "Я буду первым в семье стоматологом. Очень понравилась профессия еще в 1 классе", - поделилась девочка.





Во время официальной программы фестиваля были награждены победители республиканского творческого конкурса "Белорусская женщина в глазах молодежи", инициаторами которого выступили Общественный республиканским студенческий совет и Республиканский совет обучающихся колледжей. В конкурсе участвовали более 100 обучающихся из учреждений среднего специального, профессионально-технического и высшего образования, представивших свои художественные работы в номинациях "Портрет известной белорусской женщины" и "Образ белорусской женщины". Участники отразили как конкретные исторические личности, так и собирательный образ современной белоруски. Победители определены в каждой категории, лучшие работы награждены дипломами и призами.

Фото Максима ГУЧЕКА,

БЕЛТА.-0-

В этом году заявки на фестиваль подали 90 учреждений образования, организаций и предприятий в том числе региональные. Для гостей организованы тематические локации, объединенные в 16 зон, представляющих различные сферы. Сразу при входе в парк каждый желающий может зарегистрироваться в импровизированном "центре занятости" и получить свою "трудовую книжку". Главными площадками стали: "Служба спасения", "Медицинский пункт", "Арт-территория", "Салон красоты", "Транспорт и связь", "Монетный двор", "Строительный трест", "Швейное ателье", "Гастрономический дом", "Умный дом", "Зеленая аллея" и "Промышленность".В открытии фестиваля принял участие министр образования Андрей Иванец. Он поздравил гостей с Днем города и пожелал выбирающим будущую профессию найти свое учреждение образования и будущего работодателя. "Мы любим нашу столицу, нашу страну. Сегодня мы постарались сделать праздник для всех: для детей, взрослых, семей. Более 100 учреждений образования, предприятий нашей столицы собрались здесь на 16 локациях. Если кто-то сегодня сделает свой профессиональный выбор, то мы будем этому очень рады", - приветствовал министр со сцены участников фестиваля.Начальник отдела кадров ОАО "Могилевлифтмаш" Светлана Онищенко рассказала, что предприятие представляет на фестивале две должности: инженер-конструктор и инженер-технолог. "Например, для будущих инженеров-конструкторов сейчас мы проводим мастер-класс: ребята из макарон и пластилина строят башню, за это получают призы. Заинтересовываем, показываем, с чего начинается конструирование, как развивать такое мышление. Дальше демонстрируем, как 3D-принтер создает деталь. Также мы привезли виртуальную экскурсию по нашему предприятию. У нас есть раздаточный материал с нашим предложением по целевому обучению, рассказываем о преимуществах целевой подготовки, об учебных заведениях, с которыми работаем, о профессиях и специальностях. Молодежь активно интересуется. Рядом с нами стоит наш самый главный партнер - Белорусско-Российский университет. Туда мы тоже занесли свои информационные проспекты. Предприятию каждый год требуются кадры, в этом году мы приняли на работу более 100 молодых специалистов", - проинформировала она.Также на мероприятии можно узнать о курсах и кружках по линии дополнительного образования.Ежегодно фестиваль профессий посещают около 100 тыс. человек, в этом году ожидается еще больше гостей.По словам родителей, сын очень интересуется спортом - играет в футбол, поэтому в планах семьи посетить стенды как медицинских колледжей и вузов, так и спортивных учреждений образования.