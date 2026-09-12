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"Хочу быть военной". Как фестиваль профессий помогает молодежи определиться с профессией?

Опубликовано:

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Регионы
12 сентября 2026, 19:57

"Хочу быть военной". Как фестиваль профессий помогает молодежи определиться с профессией?

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С 2024 года Министерством образования реализуется республиканский проект "Фестиваль профессий". Ежегодно он проводится во время празднования Дня города Минска на базе Центрального детского парка им. М.Горького. Тематический молодежный фестиваль предусматривает организацию интерактивных зон с квестами, игровыми площадками, презентациями учреждений образования, предприятий и организаций, которые направлены на повышение информированности молодежи о востребованных профессиях и специальностях, особенностях получения среднего специального, профессионально-технического и высшего образования, популяризацию рабочих и наиболее востребованных экономикой профессий. Корреспонденты БЕЛТА побывали на мероприятии и узнали, чем оно привлекает молодежь и их родителей.

Учащаяся 8-го класса средней школы №205 Минска имени Г.У.Дольникова Арина Гордиенкова пришла на фестиваль с классом и педагогом, планирует посвятить жизнь военному делу. "Классно на фестивале - можно посмотреть на разные профессии. Лично я хочу стать военной. Все началось с пятого класса, когда я попала в военно-патриотический клуб "Единство". Наш военрук многому научил нас: разборке-сборке автоматов, стрельбе, строевой ходьбе. Он показал, что военная форма - это престижно, а военно-патриотическая игра "Зарница" - интересно. На фестивале я уже поучаствовала в разборке-сборке автомата и стрельбе. Не хотелось уходить с военной локации. Мечтаю попасть в Суворовское училище, а потом в Военную академию", - поделилась восьмиклассница. 
В этом году заявки на фестиваль подали 90 учреждений образования, организаций и предприятий в том числе региональные. Для гостей организованы тематические локации, объединенные в 16 зон, представляющих различные сферы. Сразу при входе в парк каждый желающий может зарегистрироваться в импровизированном "центре занятости" и получить свою "трудовую книжку". Главными площадками стали: "Служба спасения", "Медицинский пункт", "Арт-территория", "Салон красоты", "Транспорт и связь", "Монетный двор", "Строительный трест", "Швейное ателье", "Гастрономический дом", "Умный дом", "Зеленая аллея" и "Промышленность".
В открытии фестиваля принял участие министр образования Андрей Иванец. Он поздравил гостей с Днем города и пожелал выбирающим будущую профессию найти свое учреждение образования и будущего работодателя. "Мы любим нашу столицу, нашу страну. Сегодня мы постарались сделать праздник для всех: для детей, взрослых, семей. Более 100 учреждений образования, предприятий нашей столицы собрались здесь на 16 локациях. Если кто-то сегодня сделает свой профессиональный выбор, то мы будем этому очень рады", - приветствовал министр со сцены участников фестиваля.  
Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев отметил, что в столице много предприятий и организаций, и что ни одна отрасль не обходится без людей - профессионалов и специалистов. "Очень важно, чтобы на каждое предприятие приходили подготовленные специалисты, люди, которые получили образование, умение и навыки. Поэтому сегодня здесь происходит презентация всех наших колледжей, которые многое делают для того, чтобы давать молодежи хорошее образование. Мы видим, что большое количество молодых людей, заканчивающих 9 классов, поступает в колледжи. Об уровне их подготовки говорит высокий конкурс аттестатов. Сегодня в колледжах проходной балл 9-9,5 уже считается нормальным. На фестивале каждый может выбрать для себя профессию и специальность, с которой пойдет по жизни", - подчеркнул он.   
В этом году наравне с государственными предприятиями участие в фестивале приняли и представители малого бизнеса. По замыслу организаторов, это позволит составить более полную картину о мире профессий. 

Заместитель министра образования Екатерина Петруцкая уверена, на фестивале интересно всем. "Мы видим даже родителей с трехлеточками. Малыши тоже видят, какие профессии естьу нас в стране. Кто знает, с чего начинается путь в профессию? Может быть, у кого-то он начнется с блокнота, который был сделан сегодня. Наши восьмиклассники, девятиклассники, десятиклассники сегодня стоят перед выбором будущей профессии. Поэтому здесь мы собрали учреждения образования со всей страны. В такой неформальной обстановке можно влюбиться в один из университетов или колледжей, и гораздо больше понять про него, чем на официальном мероприятии - на Дне открытых дверей, где с высоких трибун тебе ректор рассказывает про него. 
А здесь можно спросить все, что интересует, у студентов, у преподавателей, узнать, чем живет учреждение, какие у него особенности. Фестиваль профессий - это хорошая возможность еще раз убедиться, какая сильная у нас страна, какая сильная экономика, а также не через учреждение образования, а через площадку конкретного предприятия, например машиностроительного, агропромышленного или строительного комплекса, понять, какая моя профессия, кем я хочу быть", - сказала она. 

В этом году впервые к проекту присоединился один из крупнейших производителей в шинной отрасли ОАО "Белшина", а также ОАО "БЕЛАЗ", ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения", ОАО "ИНТЕГРАЛ" и другие.
Начальник отдела кадров ОАО "Могилевлифтмаш" Светлана Онищенко рассказала, что предприятие представляет на фестивале две должности: инженер-конструктор и инженер-технолог. "Например, для будущих инженеров-конструкторов сейчас мы проводим мастер-класс: ребята из макарон и пластилина строят башню, за это получают призы. Заинтересовываем, показываем, с чего начинается конструирование, как развивать такое мышление. Дальше демонстрируем, как 3D-принтер создает деталь. Также мы привезли виртуальную экскурсию по нашему предприятию. У нас есть раздаточный материал с нашим предложением по целевому обучению, рассказываем о преимуществах целевой подготовки, об учебных заведениях, с которыми работаем, о профессиях и специальностях. Молодежь активно интересуется. Рядом с нами стоит наш самый главный партнер - Белорусско-Российский университет. Туда мы тоже занесли свои информационные проспекты. Предприятию каждый год требуются кадры, в этом году мы приняли на работу более 100 молодых специалистов", - проинформировала она.   
Помимо знакомства с учебными заведениями и потенциальными работодателями, посетителей фестиваля ждут мастер-классы, профориентационные игры, выставка техники, дегустации от кулинарных колледжей и насыщенная культурная программа с участием победителей и призеров республиканского фестиваля "Арт-вакацыі" и республиканского информационно-профориентационного проекта "ПРОФ-БУМ". 

Также на мероприятии можно узнать о курсах и кружках по линии дополнительного образования.
Заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский отметил, что фестиваль больше ориентирован на школьников, потому что им предстоит определяться с будущей профессией, с выбором того учреждения образования, который станет для них стартом в профессию. "Мы с удовольствием отмечаем, что трек обучения в учреждениях среднего специального и профессионально-технического образования с каждым годом возрастает, интерес к колледжам Минска растет. У нас порядка 70% вакансий сегодня на предприятиях и в организациях города - это как раз рабочие специальности, поэтому колледжи - это успешный старт в профессиональную деятельность, в то, чтобы стать полноценным гражданином, зарабатывать, обеспечивать себя, свою семью. И мы демонстрируем сегодня, что наши колледжи к этому готовы. Нашу молодежь мы ориентируем на специальности, связанные с микроэлектроникой, строительством, машиностроением. Также показываем, что будущее страны за инженерными специальностями. Это нужно понимать, потому что Беларусь как никогда нуждается в инженерных кадрах, в подготовке высококлассных специалистов, способных на выходе дать продукт, который сможет конкурировать на мировом рынке", - констатировал он.  

По словам зампредседателя Мингорисполкома, на фестивале представлены более 200 профессий и порядка 100 специальностей, которые предлагают абитуриентам несколько квалификаций. "Это самый широкий спектр. Каждый может выбрать по душе специальность и будущую профессию. Самое главное, что здесь находятся предприятия-заказчики кадров. Эта коллаборация между заказчиками кадров и учебными заведениями показывает, насколько сегодня простроен успешный старт в будущую профессию. Предприятия уже сегодня заинтересованы в выпускниках школ и гимназий для того, чтобы вести их по треку обучения в колледжах, вузах и дальше принимать к себе на работу, предлагая различные бонусы, преференции, понимая, что этот специалист действительно приобрел суперсовременные квалификации", - подчеркнул Андрей Стригельский.

Ежегодно фестиваль профессий посещают около 100 тыс. человек, в этом году ожидается еще больше гостей. 
Учитель математики столичной средней школы №155 Марина Гриськова привезла на фестиваль свой 9-й класс. "Здесь очень интересные локации по профессиям. Дети смотрят, даже пробуют себя в различных профессиях. Это очень полезно для девятиклассников, им в этом году выбирать для поступления колледжи. Сейчас стоим возле стенда Минского государственного колледжа технологий коммунального хозяйства и транспортного обслуживания. Здесь наглядно показывают профессию сантехника - как опрессовывать сантехнические коммуникации. Благодаря фестивалю дети будут знать суть разных профессий, а может быть и выберут для себя дело всей жизни", - рассказала педагог. 
Директор Минского государственного колледжа строительства имени В.Г.Каменского Андрей Чайчиц лично представляет учреждение на фестивале. На стенде колледжа - мастер-класс по укладке напольных покрытий, по облицовке плиткой, мастер-класс по работе на ручном электрифицированном инструменте - вырезание лобзиком. Колледж предлагает обучение по 18 квалификациям - это практически полный спектр строительных специальностей. "Мы готовим маляров, штукатуров, облицовщиков, плиточников, каменщиков, столяров, монтажников каркасно-обшивного строительства, сухого строительства, плотников и так далее. У нас обучается на данный момент более 1,6 тыс. человек, в этом году мы набрали 20 групп - около 650 человек. Все наши выпускники имеют первое рабочее место - у нас более 10 базовых предприятий. На каждого выпускника к нам поступает около трех заявок от заказчиков кадров", - проинформировал руководитель.  

Минчане Ирина и Артем привели на фестиваль дочь-семиклассницу и сына-пятиклассника. Уже посетили медицинскую локацию - потренировались делать перевязку. И это не зря, потому что дочь Юлианна давно мечтает стать врачом. "Я буду первым в семье стоматологом. Очень понравилась профессия еще в 1 классе", - поделилась девочка.
По словам родителей, сын очень интересуется спортом - играет в футбол, поэтому в планах семьи посетить стенды как медицинских колледжей и вузов, так и спортивных учреждений образования. 

Во время официальной программы фестиваля были награждены победители республиканского творческого конкурса "Белорусская женщина в глазах молодежи", инициаторами которого выступили Общественный республиканским студенческий совет и Республиканский совет обучающихся колледжей. В конкурсе участвовали более 100 обучающихся из учреждений среднего специального, профессионально-технического и высшего образования, представивших свои художественные работы в номинациях "Портрет известной белорусской женщины" и "Образ белорусской женщины". Участники отразили как конкретные исторические личности, так и собирательный образ современной белоруски. Победители определены в каждой категории, лучшие работы награждены дипломами и призами.
Фото Максима ГУЧЕКА,
БЕЛТА.-0- 
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