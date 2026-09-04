Грубые нарушения по санитарии. Работу частного заготовочного цеха приостановил КГК в Минском районе

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе приостановлена деятельность частного заготовочного (кулинарного) цеха, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.



Представители КГК Минской области проверили деятельность заготовочного цеха и выявили многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.



"В частности, помещения цеха и используемое оборудование не содержались в чистоте, не проводился производственный контроль - отсутствовали протоколы лабораторных исследований выпускаемой мясной продукции. А на момент проверки цех несколько часов не работал из-за отключения электричества. Отсутствие приборов контроля температуры в холодильных камерах не позволяло оценить при какой температуре осуществляется хранение сырья и продукции", - рассказали в ведомстве.



По итогам проверки было вынесено требование о приостановлении производства и реализации продукции цеха, также приостановлена выдача ветеринарных документов на продукцию и сырье животного происхождения, поступающих в адрес данного субъекта хозяйствования.-0-