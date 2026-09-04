4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе приостановлена деятельность частного заготовочного (кулинарного) цеха, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.
Представители КГК Минской области проверили деятельность заготовочного цеха и выявили многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
"В частности, помещения цеха и используемое оборудование не содержались в чистоте, не проводился производственный контроль - отсутствовали протоколы лабораторных исследований выпускаемой мясной продукции. А на момент проверки цех несколько часов не работал из-за отключения электричества. Отсутствие приборов контроля температуры в холодильных камерах не позволяло оценить при какой температуре осуществляется хранение сырья и продукции", - рассказали в ведомстве.
По итогам проверки было вынесено требование о приостановлении производства и реализации продукции цеха, также приостановлена выдача ветеринарных документов на продукцию и сырье животного происхождения, поступающих в адрес данного субъекта хозяйствования.-0-
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Грубые нарушения по санитарии. Работу частного заготовочного цеха приостановил КГК в Минском районе
04 сентября 2026, 16:56
Грубые нарушения по санитарии. Работу частного заготовочного цеха приостановил КГК в Минском районе
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