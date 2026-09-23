23 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В цехе аммиак-3 ОАО "Гродно Азот" после проведенного планового остановочного ремонта оборудования ведутся пусковые операции, сообщили БЕЛТА на предприятии.
В ходе разогрева основных отделений цеха применяется технологический газ, который до окончания пусковых операций сбрасывается на факельную установку. С целью утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом производства аммиака в соответствии с проектом предусмотрено его сжигание на факельной установке.
Пусковые операции могут продолжаться несколько суток. После получения готовой продукции - аммиака - сжигание технологического газа на факельной установке прекратится. Угрозы экологии, жителям города и работникам предприятия при этом нет. -0-
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23 сентября 2026, 14:20
"Гродно Азот" начал пусковые операции в цехе аммиак-3 после ремонта
Фото ОАО "Гродно Азот"
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