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"Гродно Азот" начал пусковые операции в цехе аммиак-3 после ремонта

Опубликовано:

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Регионы
23 сентября 2026, 14:20

"Гродно Азот" начал пусковые операции в цехе аммиак-3 после ремонта

Фото ОАО "Гродно Азот"
Фото ОАО "Гродно Азот"
Фото ОАО "Гродно Азот"
23 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В цехе аммиак-3 ОАО "Гродно Азот" после проведенного планового остановочного ремонта оборудования ведутся пусковые операции, сообщили БЕЛТА на предприятии.

В ходе разогрева основных отделений цеха применяется технологический газ, который до окончания пусковых операций сбрасывается на факельную установку. С целью утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом производства аммиака в соответствии с проектом предусмотрено его сжигание на факельной установке.

Пусковые операции могут продолжаться несколько суток. После получения готовой продукции - аммиака - сжигание технологического газа на факельной установке прекратится. Угрозы экологии, жителям города и работникам предприятия при этом нет. -0-
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