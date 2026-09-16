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Гродненская область и Грузия обсудили расширение сотрудничества

Опубликовано:

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Регионы
16 сентября 2026, 13:45

Гродненская область и Грузия обсудили расширение сотрудничества

Фото Гродненского облисполкома
Фото Гродненского облисполкома
Фото Гродненского облисполкома
16 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская область и Грузия намерены расширять сотрудничество. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском облисполкоме.

Председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев встретился с послом Грузии Гиорги Саганелидзе. Стороны обсудили возможности для расширения сотрудничества с сферах торговли, промышленности, сельском хозяйстве, культуре, туризме. В числе перспективных направлений - поставки продукции деревообработки, а также мясо-молочной продукции.

"Гродненская область поставляет в Грузию широкую линейку мясо-молочной продукции: сухое молоко, мясо крупного рогатого скота, сливочное масло, колбасы, и продукцию деревообработки - древесно-волокнистые плиты. Наше взаимодействие с посольством будет способствовать реализации задач", - отметил Юрий Караев.

В облисполкоме добавили, что на сегодняшний день в Гродненском регионе зарегистрировано шесть предприятий с грузинским капиталом в сфере общепита и торговли.

Участники встречи отметили положительную динамику торгово-экономического сотрудничества и подчеркнули, что взаимодействие с посольством позволит перейти к конкретным точечным вопросам.-0-
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