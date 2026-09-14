Гродненец собирал грибы и нашел в лесу снаряды

14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружил грибник в стволах деревьев в лесу возле Гродно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.



Местный житель вышел на тихую охоту вблизи Гродненской овощной фабрики. Проверяя очередную поляну, мужчина обратил внимание на странные стволы деревьев и обнаружил, что в них находились четыре снаряда времен Великой Отечественной войны.



Наиболее вероятен сценарий, что во время боевых действий боеприпасы сложили на земле и слегка присыпали. Затем про них забыли, а спустя десятилетия здесь появился лес и снаряды были подняты растущими деревьями.



Безопасность на месте обеспечили сотрудники Гродненского РОВД. В дальнейшем снаряды были вывезены и уничтожены саперами.



Милиция выразила благодарность неравнодушному местному жителю, который сообщил о находках и показал их точное месторасположение.



К слову, 6 лет назад подобная история произошла в Гродно, когда во время реконструкции казарм по улице Пролетарская боеприпас был обнаружен в стволе тополя.-0-