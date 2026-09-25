Гродненец хранил в квартире пистолет, патроны, тротиловые шашки: происхождение оружия выясняет милиция

25 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сумку с оружием и патронами изъяли у жителя Гродно сотрудники милиции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облиспокома.



Жительница Гродно пришла в гости к своему знакомому. В квартире она заметила сумку, в которой лежали пистолет, патроны различного калибра и тротиловые шашки. Откуда у мужчины появился такой склад боеприпасов, женщина уточнять не стала.



Вскоре между знакомыми вспыхнула ссора. Хозяин жилища забрал вещи и вышел на улицу, а гостья решила сообщить о подозрительном содержимом сумки в Ленинский РОВД.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого оперативно задержали, однако опасных предметов при нем уже не было. В беседе с правоохранителями задержанный признался, что спрятал сумку возле одного из гаражных кооперативов. В указанном месте милиционеры действительно обнаружили скрытый арсенал.



По факту проводится проверка, действиям мужчины будет дана правовая оценка. Сам он пояснил что весь арсенал получил от умершего отца.-0-