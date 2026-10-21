Грибник нашел ружье, а милиция изъяла более 220 боеприпасов: спецмероприятие "Арсенал" продолжается

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области во время оперативно-профилактического специального комплексного мероприятия "Арсенал" граждане продолжают добровольно сообщать в милицию о найденном оружии и боеприпасах. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.





В Борисовском районе местный житель отправился в лес за грибами и обнаружил гладкоствольное огнестрельное одноствольное охотничье ружье. Мужчина сразу же сообщил о находке в Борисовское РУВД. В настоящее время оружие изъято и направлено на баллистическую экспертизу.





Своими итогами первого дня спецмероприятия поделилось и УВД Минского райисполкома. В милицию пристоличья поступило два сообщения от граждан, которые обнаружили подозрительные предметы, похожие на патроны. Кроме того, при проверке условий хранения оружия у зарегистрированных владельцев сотрудники милиции выявили три факта незаконного хранения. Сотрудниками милиции было обнаружено и изъято более 220 незаконно хранящихся боеприпасов.





В ведомстве напомнили, что оперативно-профилактическое мероприятие "Арсенал" проходит в стране с 19 по 23 октября. Лицо, добровольно сдающее огнестрельное, иное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, полностью освобождается от уголовной и административной ответственности.-0-