19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решениями местных Советов депутатов скорректированы границы ряда сельских населенных пунктов в Пружанском и Гродненском районах. Сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Изменение границ предусмотрено соответствующим решением Пружанского районного Совета депутатов от 22 сентября 2026 года №145 и Гродненского районного Совета депутатов от 14 октября 2026 года №275.
В Пружанском районе Брестской области изменения затронули деревни Бакуны и Заречье Великосельского сельсовета, Мокрое и Шеневцы Мокровского сельсовета, Новые Засмовичи Новозасимовичского сельсовета. Также скорректированы границы деревень Воля, Капли, Куляны, Новосады и Пересадичи Ружанского сельсовета, Галены и Гриневичи Сухопольского сельсовета, Вощиничи, Добучин, Залесье и Россохи Хоревского сельсовета, Городечно, Клетное, Сосновка и Чахец Шеневского сельсовета.
В Гродненском районе уточнены территории деревни Каменка Коптевского сельсовета, а также деревень Залесяны и Осники Скидельского сельсовета.
Правовые акты приняты в соответствии с законом от 5 мая 1998 г. №154-З "Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь". Документы вступили в силу 18 октября 2026 года.-0-
Регионы
19 октября 2026, 19:14
Границы нескольких деревень изменились в Брестской и Гродненской областях
Фото из архива
Новости рубрики Регионы
Поработать в поле, не выходя из аудитории. Какие средства обучения доступны в Клецком сельскохозяйственном колледже
Главное
Топ-новости
Машиностроение, ИИ, логистика: по каким направлениям будут развивать сотрудничество Беларусь и Китай
Прямое авиасообщение между Минском и Душанбе открывает новые перспективы для развития туризма - посол
Роботическую операцию при раке предстательной железы выполнили на расстоянии специалисты двух медучреждений Беларуси
С нами интереснее