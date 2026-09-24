24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе изменены границы ряда сельских населенных пунктов. Об этом говорится в решении Лунинецкого районного совета депутатов, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Так, изменены границы агрогородка Дятловичи Дятловичского сельсовета. В его черты включены земельные участки общей площадью 1,53 га. Границы деревни Вичин Дворецкого сельсовета расширены за счет земельного участка площадью 5,22 га. Также расширятся границы за счет включения участков разной площади деревни Дребск Городокского сельсовета, деревень Лутовень и Ситница Синкевичского сельсовета.
Правовой акт принят в соответствии с законом от 5 мая 1998 года №154-З "Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь".
Решение вступает в силу с момента опубликования.-0-
Регионы
24 сентября 2026, 08:46
Границы некоторых населенных пунктов Лунинецкого района изменены
Фото из архива
Новости рубрики Регионы
"Светом благодарной памяти". В Комарине отпраздновали 83-летие освобождения от фашистских оккупантов
Главное
Топ-новости
"Мама "сочинила" для меня профессию". Как режиссер-мультипликатор Елена Турова почти 40 лет создает сказочные миры
Совет Республики одобрил ратификацию соглашения с Россией о взыскании задолженности по исполнительным документам
С нами интереснее