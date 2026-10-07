7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменены границы некоторых сельских населенных пунктов Ивановского района Брестской области. Соответствующее решение районного совета депутатов от 11 сентября №116 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Документом скорректированы границы 36 деревень, агрогородков. Например, в границу агрогородка Ополь Опольского сельсовета включены земельные участки общей площадью 1,66 га. Расширились и границы деревни Зарудье Рудского сельсовета, агрогородка Сочивки Сочивковского сельсовета. Из черты всех остальных населенных пунктов исключены земельные участки различной площади.
Правовой акт принят в соответствии с законом от 5 мая 1998 года №154-З "Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь". Решение вступает в силу с момента опубликования.-0-
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07 октября 2026, 08:38
Границы 36 сельских населенных пунктов изменились в Ивановском районе
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