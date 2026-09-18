18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменятся границы некоторых деревень в Минской и Могилевской областях. Это предусмотрено решениями Вилейского районного Совета депутатов от 9 сентября 2026 года №147 и Бобруйского районного Совета депутатов от 4 сентября 2026 года №31-3, которые опубликованы на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Так, в Вилейском районе Минской области скорректированы границы деревень Григорки и Губы Кривосельского сельсовета, Барсуки, Ямино, Шашоки и Юрковляны Хотенчицкого сельсовета, в Бобруйском районе Могилевской области - Юрьево Ковалевского сельсовета, Орсичи Брожского сельсовета, Гороховка Горбацевичского сельсовета, Продвино и Глебова Рудня Вишневского сельсовета, Грабово и Каменка Слободковского сельсовета.
Правовые акты приняты в соответствии с законом "Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь".
Решения вступают в силу с 19 сентября.-0-
Регионы
18 сентября 2026, 12:57
Границы 13 деревень в Минской и Могилевской областях скорректированы
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