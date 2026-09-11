График движения поездов Минского метрополитена изменится в День города 12 сентября

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С целью транспортного обеспечения культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города Минска, проводимых 12 и 13 сентября 2026 года, изменится график движения поездов метрополитена. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском метрополитене.12 сентября 2026 года интервал движения поездов на первой (Московской) и второй (Автозаводской) линиях с 9.00 до 0.00 составит четыре минуты, на третьей (Зеленолужской) линии - семь минут.Сокращение интервала движения поездов производится для удобства пассажиров.В связи с проведением культурно-массовых мероприятий в предпраздничные и праздничные дни в Минском метрополитене просят пассажиров заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты.-0-