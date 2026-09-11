Готовность 99%: в Кореличах завершается благоустройство к "Дажынкам-2026"

11 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Кореличах подходит к завершению подготовка к областному фестивалю-ярмарке тружеников села "Дажынкi-2026", который пройдет 26 сентября. Ход работ обсудили 11 сентября на заседании штаба под руководством председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского облисполкома.



К настоящему времени обновлено более 25 тыс. кв.м дорог, отремонтированы фасады четырех многоквартирных домов, еще 11 - в работе. Выполнен текущий ремонт улиц, кровель и пешеходных дорожек, проведена реконструкция фасадов более 40 общественных и административных зданий.



Также в райцентре провели модернизацию трех дворовых территорий с установкой детских площадок, капитально отремонтировали мост через реку Рута. Завершается ремонт бани.



Уже на следующей неделе планируется сдать новый 7-этажный дом и общежитие. Ключи первым жильцам собираются торжественно вручить 16 сентября - накануне Дня народного единства.



Особое внимание уделено спортивной инфраструктуре. На стадионе уложены новые беговые дорожки, обновлены трибуны, установлены новые модульные раздевалки, появилась площадка для баскетбола, волейбола, прыжков в длину и городков. Строительство бассейна продолжается, его завершение намечено на 2027 год.



Председатель облисполкома поручил оперативно завершить оставшиеся работы и призвал жителей не оставаться в стороне от наведения порядка. "Сейчас нужно устранять все недочеты и наводить лоск", - сказал Юрий Караев.-0-