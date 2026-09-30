Госконтроль выявил в Гомельской области завышения отпускных цен на хлебобулочные изделия

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Гомельской области выявил завышения отпускных цен на хлебобулочные изделия. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК.



При проверке частного предприятия выяснилось, что оно систематически с октября 2024 года по июнь 2026 года повышало цены на производимые хлебобулочные изделия без согласования с облисполкомом, что является обязательным требованием. "За полтора года по завышенным ценам реализовано продукции на сумму более 1 млн рублей", - отметили в КГК.



По результатам проверки цены на хлебобулочные изделия приведены в соответствие с действующим законодательством. В отношении субъекта и виновного лица начат административный процесс. За это нарушение предусмотрен штраф - до 10% от стоимости реализованной продукции. "Принятие мер остается на контроле областного КГК", - подчеркнули в пресс-службе.-0-