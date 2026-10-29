Гомельское предприятие обязали вернуть деньги за несозданное оборудование

Комитет госконтроля Гомельской области выявил факты незаконного получения одним из предприятий региона 1,6 млн рублей средств бюджета, которые были выделены на создание специализированного промышленного оборудования.
Работы по реализации проекта продолжались почти два года, однако за это время предприятие не смогло выполнить работу в соответствии с техническим заданием и конструкторской документацией.
Более того, для возмещения из бюджета были предъявлены суммы заработной платы научных сотрудников, фактически не принимавших участие в разработке.
По предложению КГК Министерство промышленности приняло решение о возврате затраченных предприятием средств в бюджет. В настоящее время возвращено более 400 тыс. рублей. Возмещение оставшейся суммы остается на контроле.-0-