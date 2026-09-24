24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на горисполком.
Специалисты Гомельского городского дорожного строительно-ремонтного треста ведут постоянный мониторинг обстановки, используя системы видеонаблюдения. "Особое внимание уделяется участкам улиц и дорог, которые находятся в зонах риска и периодически подтапливаются. Для устранения последствий непогоды созданы дежурные аварийные бригады, готовые оперативно выехать и выполнить работы по прочистке ливневок и откачке воды", - рассказали в горисполкоме.
В сложных погодных условиях гомельчанам и гостям города рекомендуют быть особенно внимательными в пути: соблюдать ПДД и скоростной режим при ограниченной видимости и мокрой дороге.-0-
Регионы
24 сентября 2026, 10:17
Гомельские городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за дождей
Фото Гомельского горисполкома
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