Гомельские городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за дождей

24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на горисполком.Специалисты Гомельского городского дорожного строительно-ремонтного треста ведут постоянный мониторинг обстановки, используя системы видеонаблюдения. "Особое внимание уделяется участкам улиц и дорог, которые находятся в зонах риска и периодически подтапливаются. Для устранения последствий непогоды созданы дежурные аварийные бригады, готовые оперативно выехать и выполнить работы по прочистке ливневок и откачке воды", - рассказали в горисполкоме.Участие коммунальных служб потребовалось для ликвидации подтопления на участке улицы Барыкина. Специализированная машина и работники задействованы в районе 3-й школы, где ведется откачка воды. "Ситуация находится на контроле", - заверили в горисполкоме.В сложных погодных условиях гомельчанам и гостям города рекомендуют быть особенно внимательными в пути: соблюдать ПДД и скоростной режим при ограниченной видимости и мокрой дороге.-0-