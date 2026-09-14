14 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жительница Гомеля пользовалась чужой банковской картой около года, потратив более 40 тыс. рублей. Подробности уголовного дела сообщили БЕЛТА в областной прокуратуре.
41-летняя обвиняемая в качестве соцработника ухаживала за пожилой женщиной. Найдя банковскую карточку, которая принадлежала сыну пенсионерки, она совершила более 2,5 тыс. транзакций, оплачивая различные товары и услуги для себя. Общая сумма превысила 40 тыс. рублей. Обвиняемой не был известен PIN-код от карточки, поэтому транзакции она осуществляла на суммы, не превышающие 80 рублей.
В суде женщина признала свою вину. На стадии следствия частично возместила потерпевшему ущерб.
С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Железнодорожного района Гомеля на основании ч.3 ст.212 УК назначил женщине наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и 100 базовых величин штрафа. Также суд взыскал с обвиняемой в пользу потерпевшего материальный ущерб в размере более 29 тыс. рублей.
Приговор вступил в законную силу.-0-
Регионы
14 сентября 2026, 19:49
Гомельчанка пользовалась чужой банковской картой около года, потратив более 40 тыс. рублей
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