Гомельчанка пользовалась чужой банковской картой около года, потратив более 40 тыс. рублей 

14 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жительница Гомеля пользовалась чужой банковской картой около года, потратив более 40 тыс. рублей. Подробности уголовного дела сообщили БЕЛТА в областной прокуратуре.



41-летняя обвиняемая в качестве соцработника ухаживала за пожилой женщиной. Найдя банковскую карточку, которая принадлежала сыну пенсионерки, она совершила более 2,5 тыс. транзакций, оплачивая различные товары и услуги для себя. Общая сумма превысила 40 тыс. рублей. Обвиняемой не был известен PIN-код от карточки, поэтому транзакции она осуществляла на суммы, не превышающие 80 рублей.



В суде женщина признала свою вину. На стадии следствия частично возместила потерпевшему ущерб.



С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Железнодорожного района Гомеля на основании ч.3 ст.212 УК назначил женщине наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и 100 базовых величин штрафа. Также суд взыскал с обвиняемой в пользу потерпевшего материальный ущерб в размере более 29 тыс. рублей.



Приговор вступил в законную силу.-0-